Bakanlık arısız balları ifşa etti ama marketler hala satmaya devam ediyor! Sosyal medyada paylaştılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birçok marka ve restoranı deşifre etmesiyle üreticilerin yaptığı kirli tezgah ortaya çıktı. Sahtekar işletmeciler birçok et ürününde sakatat, eşek, domuz ya da tavuk eti kullanarak sağlığı tehdit ederken, bir bal markasının arısız sahte balları tüketiciye sattığı öğrenildi ancak o ürün hala raflarda satmaya devam ediyor.

GIDA TERÖRÜ PES DEDİRTTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımladı.

Sitedeki bilgiler, gerçekleştirilen denetimler ile birlikte sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor.

HALA SATILMAYA DEVAM EDİYOR

Şok Market’te satılan Enfabal marka ‘arısız’ balla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinde bulunuyor ancak hala satılıyor.

ENFEBAL SOSYAL MEDYA HESABINI YORUMA KAPATTI

Söz konusu bal markası Enfabal, bakanlığın taklit-tağşiş listesinde yer aldıktan sonra sosyal medya hesabını yorumlara kapadı.