FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanlık arısız balları ifşa etti ama marketler hala satmaya devam ediyor! Sosyal medyada paylaştılar

Bakanlık arısız balları ifşa etti ama marketler hala satmaya devam ediyor! Sosyal medyada paylaştılar

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.10.2024 15:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini paylaştı. Esnaf ve restoranların yaptığı kirli tezgah bozulurken birçok marka ve restoran da ifşa oldu. Özellikle et ve et ürünlerinde yapılan sahteciliği tüketici asla ayırt edemezken, baharat, dondurma, pekmez ve bal gibi ürünlerde de taklit yapıldığı ortaya çıktı. Şok Market’te satılan 'Enfabal' marka ‘arısız’ ballar, bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde bulunmasına rağmen hala satılıyor.

Bakanlık arısız balları ifşa etti ama marketler hala satmaya devam ediyor! Sosyal medyada paylaştılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birçok marka ve restoranı deşifre etmesiyle üreticilerin yaptığı kirli tezgah ortaya çıktı. Sahtekar işletmeciler birçok et ürününde sakatat, eşek, domuz ya da tavuk eti kullanarak sağlığı tehdit ederken, bir bal markasının arısız sahte balları tüketiciye sattığı öğrenildi ancak o ürün hala raflarda satmaya devam ediyor.

GIDA TERÖRÜ PES DEDİRTTİ

iStock-1437990859

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımladı.

iStock-1041147560

Sitedeki bilgiler, gerçekleştirilen denetimler ile birlikte sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor.

HALA SATILMAYA DEVAM EDİYOR

GZhXllaXQAcy8Me

Şok Market’te satılan Enfabal marka ‘arısız’ balla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinde bulunuyor ancak hala satılıyor.

ENFEBAL SOSYAL MEDYA HESABINI YORUMA KAPATTI

Ekran görüntüsü 2024-10-10 154654

Söz konusu bal markası Enfabal, bakanlığın taklit-tağşiş listesinde yer aldıktan sonra sosyal medya hesabını yorumlara kapadı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
bal bakanlık
En Çok Okunan Haberler
Milli Takım kampında skandal konuşma

Milli Takım kampında skandal konuşma

Köfteci Yusuf'tan beklenen 'domuz eti' açıklaması geldi! O ürünler nerede üretildi?

Köfteci Yusuf'tan beklenen 'domuz eti' açıklaması geldi! O ürünler nerede üretildi?

Hem kayda aldı hem kurşun yağdırdı: Abimizin selamı var!

Hem kayda aldı hem kurşun yağdırdı: Abimizin selamı var!

Bankalar yarışa girdi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

Bankalar yarışa girdi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

'Türkiye'de ne yazık ki çok yaygın' Domuz eti skandalında çarpıcı iddia

'Türkiye'de ne yazık ki çok yaygın' Domuz eti skandalında çarpıcı iddia

Kredi kartı düzenlemesinde kamu bankası detayı! O isim duyurdu

Kredi kartı düzenlemesinde kamu bankası detayı! O isim duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.