Bakanlık düğmeye bastı! Fahiş fiyatla satış yapanlara 7 milyondan fazla ceza

Ticaret Bakanlığı, 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangından sonra bazı fırsatçıların yangın tüpü ve önleyicilerinde fahiş fiyatlar oluşturması sonucu düğmeye başladı. Bakanlık, yaşanan bu kötü olayların ardından birlik içinde olunması gerektiğini kaydederek, "Ne var ki, böylesi acılı bir sürecin ardından, özellikle e-ticaret platformları başta olmak üzere muhtelif satış kanallarında yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışlarına dair şikayetler, Bakanlığımızın dikkatine sunulmuştur. Bu minvalde, Bakanlığımız derhal harekete geçmiş olup, ilgili elektronik pazar yerleri ve mahalli satış noktaları nezdinde geniş çaplı incelemeler başlatılmıştır. Elektronik pazar yerlerinden bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, sahada da ticaret il müdürlüklerimizce gerekli denetimler yapılarak sürecin takibi sağlanmıştır" denildi.

Yapılan incelemeler sonucunda yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7 milyon 696 bin 810 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildiği vurgulandı.

ÖZEL OKULLAR İÇİN DE DENETİM BAŞLADI

Bakanlık, özel okullar için de denetimlere başladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada şu cümleler kuruldu:



"Bununla birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmaların Bakanlığımıza intikal etmesini müteakiben, özel öğretim kurumlarınca sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fahiş fiyat artışları, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yetkisi dahilinde incelenmeye alınmıştır. Bu bağlamda, özel okulların etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet gibi temel hizmetlerinde fahiş fiyat artışı uygulanıp uygulanmadığının tespiti amacıyla, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız Müfettişlerince kapsamlı denetim faaliyetleri icra edilmiştir"