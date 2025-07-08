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Bakanlık duyurdu! 4 büyük süt şirketine 58,3 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerden çiğ süt alımı yapan büyük ölçekli 4 şirkete, haksız ticari uygulamada bulundukları gerekçesiyle 58,3 milyon lira para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlık duyurdu! 4 büyük süt şirketine 58,3 milyon TL ceza
Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyatlandırma yapan süt şirketlerine 58,3 milyon TL ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılında yürürlüğe koyulan düzenlemeler kapsamında, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde taraflardan birinin ticari faaliyetlerini bozan eylemler "haksız ticari uygulama" olarak tanımlanmış ve yasaklanmıştır.

Süt sektöründe üretici ve tedarikçilerin haksız ticari uygulamalara maruz kaldığına ve ödeme sürelerinde gecikmeler yaşandığına ilişkin ulaşan muhtelif şikayetler doğrultusunda; özellikle küçük ölçekli süt üretici ve tedarikçilerini korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından denetim faaliyetleri başlatılmıştır.

Yapılan denetimler sonucunda, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerden çiğ süt alımı yapan büyük ölçekli 4 şirkete, haksız ticari uygulamalarda bulundukları gerekçesiyle toplam 58,3 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı, tarım ve gıda üreticilerinin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyecek her türlü haksız ticari uygulamanın ve ödeme sürelerindeki gecikmelerin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Bakanlık duyurdu! 4 büyük süt şirketine 58,3 milyon TL ceza 1

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Anahtar Kelimeler:
süt Ticaret Bakanlığı şirket
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