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Bakanlık duyurdu! 985 gencin ataması 30 Aralık'ta yapılacak

28.12.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen 985 gencin kamudaki kadrolara ataması 30 Aralık’ta noter huzurunda yapılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2828 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkı bulunduğu hatırlatıldı.

Bakanlık duyurdu! 985 gencin ataması 30 Aralık'ta yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 genç, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Atamalar, gençlerin eğitim durumlarına uygun kadrolara 30 Aralık 2021 Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

2828 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkı bulunuyor. Bu kapsamda yılda üç kez atama yapılıyor.

56 BİN 726 KİŞİNİN İSTİHDAMI SAĞLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, gençlere desteği istihdam sonrasında da devam ediyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik yapılıyor.

Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56.726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandı.


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