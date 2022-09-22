Bakanlık duyurdu! Devlet korumasında yetişen 958 genç kamuda istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kurum ve kuruluşlarında yetişmiş ve sosyal hizmet modellerinden yararlanmış 958 genç kamuda istihdam edilecek.

Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda görevlendirilecek gençlerin tercih başvuruları 8-20 Eylül’de alındı.

Başvuru yapan gençlerin atama töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da katılımıyla noter huzurunda 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Törende toplam 958 kişi mezuniyet durumlarına göre kamudaki öğretmen, avukat, mühendis, eczacı, diyetisyen, psikolog, arkeolog, sosyolog, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, sağlık teknikeri, memur kadrolarına atanacak.

Atama sonuçları https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresli internet sitesinden duyurulacak.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca devlet korumasından yararlanmış gençler, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yılda üç kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamuya atama yapılıyor.



