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Bakanlık duyurdu! Devlet korumasında yetişen 958 genç kamuda istihdam edilecek

22.09.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasında yetişen 958 gencin 27 Eylül’de düzenlenecek kura töreniyle kamu kurum ve kuruluşlarına atacağını duyurdu. Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda görevlendirilecek gençlerin tercih başvuruları 8-20 Eylül’de alınmıştı. Atama sonuçları https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresli internet sitesinden duyurulacak.

Bakanlık duyurdu! Devlet korumasında yetişen 958 genç kamuda istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kurum ve kuruluşlarında yetişmiş ve sosyal hizmet modellerinden yararlanmış 958 genç kamuda istihdam edilecek.

Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda görevlendirilecek gençlerin tercih başvuruları 8-20 Eylül’de alındı.
Başvuru yapan gençlerin atama töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da katılımıyla noter huzurunda 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Törende toplam 958 kişi mezuniyet durumlarına göre kamudaki öğretmen, avukat, mühendis, eczacı, diyetisyen, psikolog, arkeolog, sosyolog, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, sağlık teknikeri, memur kadrolarına atanacak.

Atama sonuçları https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresli internet sitesinden duyurulacak.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca devlet korumasından yararlanmış gençler, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yılda üç kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamuya atama yapılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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