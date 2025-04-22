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Bakanlık duyurdu! 'Esnaf ve sanatkarların finansmana erişimi kolaylaştırıldı'

22.04.2025 11:36
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Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin çalışma bölgelerinin genişletilerek, esnaf ve sanatkarların finansmana erişimlerinin kolaylaştırıldığını açıkladı.

Bakanlık duyurdu! 'Esnaf ve sanatkarların finansmana erişimi kolaylaştırıldı'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinden gelen talepler doğrultusunda çalışma bölgelerinin, tüm kooperatiflerimiz için uygun şekilde genişletilmesinin faydalı olabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, 'Kooperatiflerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılarak, kamu kaynaklarının kullanımına aracılık eden esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin çalışma bölgeleri, kooperatifin bulunduğu il sınırları dahilinde genişletilerek, esnaf ve sanatkarların hizmet alma noktasındaki seçeneklerinin kapsamı artırılmış, finansmana erişimleri daha da kolaylaştırılmıştır. Yapılan değişiklik ile söz konusu kooperatifler için çalışma bölgeleri, kurulu bulundukları ilçenin bağlı olduğu ilin tamamı olarak düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin ana sözleşmede açıkça belirtilmek kaydıyla, bulunduğu ilde faaliyet gösterebilmesi için düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Büyükşehir belediyesi olan illerde en az 3 bin, büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise en az 2 bin esnaf veya sanatkar tarafından kurulması şartı getirilmiştir. Tebliğ değişikliği ile ayrıca, turizm geliştirme kooperatiflerinin ve gayrimenkul işletme kooperatiflerinin sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla, kuruluşlarında ortak sayısı arttırılarak en az 50 kurucu ortak tarafından kurulmasına yönelik düzenleme yapılmıştır" denildi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Ticaret Bakanlığı
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