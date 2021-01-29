Bakanlık duyurdu! Gıda fiyatlarındaki artışa karşı Erken Uyarı Sistemi kuruluyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Toplantıda Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gida fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgin sürecinin 2020 yılı gida fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentileri değerlendirilmiştir.Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salginin seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alınmıştır.

'ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULUYOR'

Komitenin; gida ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda; tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunulmuş ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlenmiştir.



