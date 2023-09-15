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Bakanlık duyurdu: Merkezi yönetim bütçesi ağustosta 51,3 milyar TL fazla verdi

15.09.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustosta 613 milyar 956 milyon lira, giderleri 562 milyar 686 milyon lira oldu. Bütçe ağustosta 51,3 milyar lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 383,4 milyar lira açık verdi.

Bakanlık duyurdu: Merkezi yönetim bütçesi ağustosta 51,3 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 100,7 artarak 613 milyar 956 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 86,1 artışla 562 milyar 686 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ağustos döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69,6 yükselerek 2 trilyon 998 milyar 719 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 94,9 artarak 3 trilyon 382 milyar 103 milyon lirayı buldu.

bbb

AĞUSTOSTA 51 MİLYAR 270 MİLYON LİRA FAZLA VERDİ

Böylece merkezi yönetim bütçesi ağustosta 51 milyar 270 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 383 milyar 384 milyon lira açık verdi. (AA)

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Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe

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