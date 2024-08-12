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Bakanlık duyurdu! Mirasçılara her ay maaş ödemesi yapılacak …

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
12.08.2024 13:29
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Anneden babadan miras yoluyla tarla veya arsa sahibi olan kişiler birçok nedenden dolayı bu arsaları işletemiyor, verimli hale getiremiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu duruma el atarak hem miras yoluyla boş kalan arsaları değerlendirecek hem de miras kalan kişilere her ay düzenli olarak maaş geliri olmasını sağlayacak uygulamayı başlattı.

Bakanlık duyurdu! Mirasçılara her ay maaş ödemesi yapılacak …

Tarım ve Orman Bakanlığı, miras yoluyla sahip olunan ve uzun süredir ekilmeyen tarlalar için yeni yol haritası çizdi. Antalya'da düzenlenen Tarım Zirvesi'nde konuşan Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider uzun süre kullanılmayan ve miras yoluyla kalan tarım arazileri için yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama kapsamında, miras yoluyla sahip olunan ve uzun süredir ekilmeyen tarlalar için mirasçılara her ay maaş ödenecek.

DİJİTAL KİRALAMA YÖNTEMİYLE MİRASÇILARA HER AY DÜZENLİ MAAŞ YATIRILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, katıldığı zirvede miras yoluyla sahip olunan ancak iki yıldan fazla süredir herhangi bir işlem görmeyen, ekilmeyen tarım arazilerinin dijital kiralama yöntemiyle kiraya verileceğini belirterek, hem miras hukuku nedeniyle işlenemeyen tarlalar yeniden üretime kazandırılacak ve mirasçılar her ay düzenli bir gelir elde edeceğini duyurdu.

tarla

‘‘TARIM KAYNAKLARI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANILACAK’’

Bu yeni uygulama ile miras sebebiyle işlenmeyen tarlalar dijital platformlar üzerinden kiraya verilerek, hem ülke tarımının etkin kullanımı sağlanacak hem de mirasçılara ek gelir elde edilmesi amaçlanıyor. Arazilerin tespiti, en yakın yerleşim yerlerinden başlanarak yapılacak ve tarlalar, bağlar, bahçeler detaylı olarak incelenmesi planlanıyor.

Dijital olarak gerçekleştirilen kiralama işlemlerinde elde edilen gelirler doğrudan arazi sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
miras tarla
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