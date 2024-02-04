FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanlık duyurdu: Ocak ayında 45 ilin ihracatı arttı

Bakanlık duyurdu: Ocak ayında 45 ilin ihracatı arttı

04.02.2024 11:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı yılın ilk ayında 45 ilin ihracatının arttığını açıkladı.

Bakanlık duyurdu: Ocak ayında 45 ilin ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı, faaliyet yerleri esas alınarak derlenen il verilerine göre, 2024 yılının ocak ayında 45 ilin ihracatını artırdığını duyurdu. Açıklamada, "Geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; Mersin 212 milyon dolarla en fazla artış sağlayan birinci il, Kocaeli 135 milyon dolarla en fazla artış sağlayan ikinci il, Hatay 125 milyon dolarla en fazla artış sağlayan üçüncü il konumunda" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracata dayalı büyüme modelimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda son 13 çeyrektir kesintisiz büyüyen ekonomimize katkı sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam edilmektedir. Bu vizyon ve hedeflerimiz kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte faaliyet yerleri esas alınarak derlenen il verilerine göre 2024 yılının ocak ayında 45 ilimiz ihracatını artırmıştır. Mersin 2024 yılı ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre 212 milyon dolar artış göstererek en fazla artış sağlayan il oldu" denildi.

2024 yılı ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'un yüzde 0,3 azalışa rağmen 4 milyar 330 milyon dolarla birinci sırada yer aldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Kocaeli yüzde 5,7 artış ve 2 milyar 504 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 1,3 artış ve 1 milyar 851 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa yüzde 0,4 artış ve 1 milyar 275 milyon dolarla dördüncü sırada, Mersin ise yüzde 31,2 artış ve 891 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır. Geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; Mersin 212 milyon dolarla en fazla artış sağlayan birinci il, Kocaeli 135 milyon dolarla en fazla artış sağlayan ikinci il, Hatay 125 milyon dolarla en fazla artış sağlayan üçüncü il, Yalova 89 milyon dolarla en fazla artış sağlayan dördüncü il, Çorum ise 67 milyon dolarla en fazla artış sağlayan beşinci il konumundadır"

(DHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nakliyeciler 28 bin TL iste⁪yince şaşkına döndü! 3 gün boyunca traktör sürdü Nakliyeciler 28 bin TL iste⁪yince şaşkına döndü! 3 gün boyunca traktör sürdü
Tarih belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz...Tarih belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz...
Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi piyasaları nasıl etkileyecek? Ekonomist Sağman değerlendirdi Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi piyasaları nasıl etkileyecek? Ekonomist Sağman değerlendirdi
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı İhracat ocak il
En Çok Okunan Haberler
Murat Kurum o kişiyi tekrar görünce şaşırdı! "O sen miydin?"

Murat Kurum o kişiyi tekrar görünce şaşırdı! "O sen miydin?"

SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor!

7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor!

Aşiret lideri Ertuş, 22 yılda 5 kez parti değiştirdi!

Aşiret lideri Ertuş, 22 yılda 5 kez parti değiştirdi!

Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

Kademeli emeklilik torba yasaya girdi

Kademeli emeklilik torba yasaya girdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.