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Bakanlık duyurdu! Suriye’ye ihracat ve transitte sınırlama kaldırıldı

11.02.2025 17:24
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Suriye ile Türkiye arasındaki ticarette yeni dönem başlıyor. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Suriye ile ticaretimizi düzenleyen yeni genelge ile; Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırılmıştır. Suriye'ye açılan kara sınır kapılarımız kullanılarak, Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulacaktır" denildi.

Bakanlık duyurdu! Suriye’ye ihracat ve transitte sınırlama kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeyle, eski rejim döneminde uygulanan ithalat kısıtlamalarının kaldırıldığı bildirildi.

"MEVCUT KISITLAMA LİSTELERİ KALDIRILMIŞTIR"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye ile ticaretimizi düzenleyen yeni genelge ile; Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırılmıştır. Suriye'ye açılan kara sınır kapılarımız kullanılarak, Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulacaktır" denildi.

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"SURİYE'DEN İTHALAT İŞLEMLERİ NORMAL HALE GETİRİLMİŞTİR"

Açıklamada ayrıca "Metal hurda hariç, diğer eşyanın Suriye’den ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transiti serbest hale getirilmiştir. Üçüncü olarak da Suriye’den ithalat işlemleri normal hale getirilmiştir. Mevcut dış ticaret rejimimiz kapsamında Suriye ile ithalat rejimi normalleştirilmiştir. Suriye’den ithal edilen eşya, gerek ithalat düzenlemeleri, gerek ürün güvenliği kontrolleri, gerekse de gümrük vergileri bakımından üçüncü ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulmuştur" ifadeleri kullanıldı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
suriye Ticaret Bakanlığı Türkiye
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