A101'e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

10 Eylül Perşembe günü A101’de teknoloji ve ev ihtiyaçlarında çeşitli ürünler var! Samsung, Philips ve Hi-Level dev ekran Smart TV'ler ile Ovion cep telefonunun yanında Piranha oyuncu kulaklığı, hoparlör ve kulak içi kulaklıklar geliyor. Aynı zamanda SEG buzdolabı ve çamaşır makinesi, çay makinesi, hava üflemeli saç şekillendirici ve zengin mutfak gereçleri ile Volta ve APEC elektrikli moped ile motosikletler de bulunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Aldın Aldın gıda fırsatları

Ovion V8 lite 4/128 GB cep telefonu 6,799 TL

Piranha 8885 2'li sese duyarlı RGB ambiyans aydınlatma 529 TL

Piranha 5615 1+1 stereo RGB gaming hoparlör 399 TL

Piranha 2144 RGB kulak üstü gaming kulaklık 499 TL

Piranha 7634 RGB gaming mouse 179 TL

Piranha 2074 RGB kulak içi gaming kulaklık 549 TL

Piranha 45640 akım korumalı 3'lü uzatma kablosu 429 TL

Samsung 70U8000H 70" crystal UHD 4K smart TV 45,999 TL

Philips 65PUS7000/62 65" 4K UHD LED dolby atmos smart TV 40,999 TL

Onvo 40VQ80F3FA 40" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 10,499 TL

Hi-Level HL55QUPRL-W02S 55" frameless 4K UHD webOS smart QLED TV 20,999 TL

SEG ST24220S0D buzdolabı 15,999 TL

SEG CMI 80101S0 D çamaşır makinesi 17,999 TL

Sinbo STM-5849 retro elektrikli çay makinesi 1,899 TL

Akel AF016 termostatlı yuvarlak fırın 2,199 TL

Pierre Cardin şarjlı saç sakal kesme makinesi 1,399 TL

English Home SCD 8100 seramik saç düzleştiricisi 999 TL

Kiwi KSC-4223 buharlı temizleyici 1,299 TL

English Home SHS 8100 hava üflemeli saç kurutma & ş

Volta RSX7 150 CC benzinli motosiklet 109,990 TL

APEC APM5 üç tekerlekli elektrikli moped 54,990 TL

Volta RX5 250 CC benzinli cross motosiklet 89,990 TL

Volta VM2 üç tekerlekli moped 69,990 TL

Kütahya Porselen servis tabağı ~27 cm 140 TL

Kütahya Porselen yemek tabağı ~20 cm 135 TL

Kütahya Porselen pasta tabağı 125 TL

Kütahya Porselen kase 125 TL

Nehir çay kaşığı 30 TL

Nehir tatlı kaşığı / tatlı çatalı 45 TL

Nehir yemek kaşığı / yemek çatalı 55 TL

Nehir servis gereçleri 159 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz 1,000 cc 18 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz 660 cc 15 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz 425 cc 14 TL

Zorluteks taraftar lisanslı kırlent 199 TL

Zorluteks taraftar lisanslı çarşaf seti 499 TL

Zorluteks taraftar lisanslı nevresim seti 849 TL

Erkek atlet 129 TL

Patik çorap 2'li 129 TL

Soket çorap 2'li 129 TL

Bolero kadın erkek spor çorabı 2'li 59,50 TL

Reebok havlu bel boxer 129 TL

Reebok uzun soket çorap 2'li 149 TL

Pierre Cardin ortopedik boyun destekli visco yastık 699 TL

Hot Wheels oyuncan hızlı ve öfkeli arabalar 249 TL

Hot Wheels ikili arabalar 219 TL

Chelsea'nin pembe arabası 579 TL

Nuby fluffy buddies sürpriz hayvan karakterler 219 TL

Oyuncak 30 parça fileli sepette bloklar 399 TL

Lisanslı top 95 TL

Keçe çıkartma kitabım 199 TL

Mr. Chef'in mutfağı 699 TL

Oyuncak Almira yıldız elbiseli örgü saçlı bebek 149 TL

Oyuncak renkli ahşap balık 299 TL

Oyuncak ahşap kirpi bul-tak 189 TL

Oyuncak yazar kasa 319 TL

Bu içerik 4 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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