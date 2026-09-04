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A101'e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu
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A101'e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Bu hafta a101 market indirimlerinde neler var? 10 Eylül Perşembe gününe özel yayınlanan a101 aktüel ürünler kataloğu ile en yeni indirimleri keşfedin! Samsung 4K TV, çamaşır makinesi, motobike ve ev gereçlerinde kaçırılmayacak fırsatlar a101 katalog listesinde. Güncel a101 katalog bu hafta avantajlarını incelemek, a101 bu hafta öne çıkan ürünleri kaçırmamak için hadi, içeriğe geçelim!

10 Eylül Perşembe günü A101’de teknoloji ve ev ihtiyaçlarında çeşitli ürünler var! Samsung, Philips ve Hi-Level dev ekran Smart TV'ler ile Ovion cep telefonunun yanında Piranha oyuncu kulaklığı, hoparlör ve kulak içi kulaklıklar geliyor. Aynı zamanda SEG buzdolabı ve çamaşır makinesi, çay makinesi, hava üflemeli saç şekillendirici ve zengin mutfak gereçleri ile Volta ve APEC elektrikli moped ile motosikletler de bulunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Ovion V8 lite 4/128 GB cep telefonu 6,799 TL

A101 e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu 4

  • Piranha 8885 2'li sese duyarlı RGB ambiyans aydınlatma 529 TL
  • Piranha 5615 1+1 stereo RGB gaming hoparlör 399 TL
  • Piranha 2144 RGB kulak üstü gaming kulaklık 499 TL
  • Piranha 7634 RGB gaming mouse 179 TL
  • Piranha 2074 RGB kulak içi gaming kulaklık 549 TL
  • Piranha 45640 akım korumalı 3'lü uzatma kablosu 429 TL

A101 e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu 5

  • Samsung 70U8000H 70" crystal UHD 4K smart TV 45,999 TL
  • Philips 65PUS7000/62 65" 4K UHD LED dolby atmos smart TV 40,999 TL
  • Onvo 40VQ80F3FA 40" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 10,499 TL
  • Hi-Level HL55QUPRL-W02S 55" frameless 4K UHD webOS smart QLED TV 20,999 TL

SEG ST24220S0D buzdolabı 15,999 TL

A101 e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu 6

  • SEG CMI 80101S0 D çamaşır makinesi 17,999 TL

A101 e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu 7

  • Sinbo STM-5849 retro elektrikli çay makinesi 1,899 TL
  • Akel AF016 termostatlı yuvarlak fırın 2,199 TL
  • Pierre Cardin şarjlı saç sakal kesme makinesi 1,399 TL
  • English Home SCD 8100 seramik saç düzleştiricisi 999 TL
  • Kiwi KSC-4223 buharlı temizleyici 1,299 TL
  • English Home SHS 8100 hava üflemeli saç kurutma & ş

Volta RSX7 150 CC benzinli motosiklet 109,990 TL

A101 e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu 8

  • APEC APM5 üç tekerlekli elektrikli moped 54,990 TL
  • Volta RX5 250 CC benzinli cross motosiklet 89,990 TL
  • Volta VM2 üç tekerlekli moped 69,990 TL

Kütahya Porselen servis tabağı ~27 cm 140 TL

A101 e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu 9

  • Kütahya Porselen yemek tabağı ~20 cm 135 TL
  • Kütahya Porselen pasta tabağı 125 TL
  • Kütahya Porselen kase 125 TL
  • Nehir çay kaşığı 30 TL
  • Nehir tatlı kaşığı / tatlı çatalı 45 TL
  • Nehir yemek kaşığı / yemek çatalı 55 TL
  • Nehir servis gereçleri 159 TL
  • Paşabahçe kapaksız kavanoz 1,000 cc 18 TL
  • Paşabahçe kapaksız kavanoz 660 cc 15 TL
  • Paşabahçe kapaksız kavanoz 425 cc 14 TL

Zorluteks taraftar lisanslı kırlent 199 TL

A101 e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu 10

  • Zorluteks taraftar lisanslı çarşaf seti 499 TL
  • Zorluteks taraftar lisanslı nevresim seti 849 TL
  • Erkek atlet 129 TL
  • Patik çorap 2'li 129 TL
  • Soket çorap 2'li 129 TL
  • Bolero kadın erkek spor çorabı 2'li 59,50 TL
  • Reebok havlu bel boxer 129 TL
  • Reebok uzun soket çorap 2'li 149 TL
  • Pierre Cardin ortopedik boyun destekli visco yastık 699 TL

Hot Wheels oyuncan hızlı ve öfkeli arabalar 249 TL

A101 e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu 11

  • Hot Wheels ikili arabalar 219 TL
  • Chelsea'nin pembe arabası 579 TL
  • Nuby fluffy buddies sürpriz hayvan karakterler 219 TL
  • Oyuncak 30 parça fileli sepette bloklar 399 TL
  • Lisanslı top 95 TL
  • Keçe çıkartma kitabım 199 TL
  • Mr. Chef'in mutfağı 699 TL
  • Oyuncak Almira yıldız elbiseli örgü saçlı bebek 149 TL
  • Oyuncak renkli ahşap balık 299 TL
  • Oyuncak ahşap kirpi bul-tak 189 TL
  • Oyuncak yazar kasa 319 TL

Bu içerik 4 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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