Bakanlık duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesabına yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesabında aktarılacağını bildirdi.

Yapılan ödemeler ise şu şekilde; Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği 64 milyon 713 bin 670 TL, Bitki Karantinası Tazminatı Desteği 3 milyon 315 bin 20 TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği 1 milyon 835 bin 400 TL, Organik Arıcılık Desteği 1 milyon 741 bin 500 TL, Mazot ve Gübre Desteği 676 bin 740 TL, sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 271 bin 670 TL Toplamda ise 72 Milyon 554 Bin TL olarak açıklandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





