Bakanlık duyurdu: Ünlü peynir markası taklit tağşiş listesine girdi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 Nisan 2026’da hileli gıda listesini güncelledi. Listede bu kez zincir marketlerde satılan ünlü marka bulunuyor. Eker'in tam yağlı peyniri tam yağlı çıkmadı.

Bakanlık duyurdu: Ünlü peynir markası taklit tağşiş listesine girdi!
Cansu Çamcı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 Nisan 2026 itibarıyla “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesini güncelledi. Açıklanan yeni listede bir süt ürünüyle ilgili uygunsuzluk tespiti yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenen taklit veya tağşiş gıdalar listesinde, ünlü gıda firması Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş de yer aldı. Zincir marketlerde ürünleri satılan Eker'in 'tam yağlı beyaz peyniri' tam yağlı çıkmadı.

TAM YAĞLI DEĞİL

Bakanlık verilerine göre, Bursa Mustafakemalpaşa’daki tesiste üretilen “1000 gram tam yağlı beyaz peynir” ürününün beyan edilen yağ oranını taşımadığı belirlendi. Ürünün “tam yağlı” olarak etiketlenmesine rağmen içerik değerlerinin bu tanımı karşılamadığı ifade edildi.

Bakanlık duyurdu: Ünlü peynir markası taklit tağşiş listesine girdi! 1

Tarım Bakanlığı listesinde Özışık marka ismiyle pazarlanan tam yağlı taze kaşar peynirinde ise eritme tuzu tespit edildi.

