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Bakanlık herkesin evinde bulunan o ürünler için düğmeye bastı! Market raflarından tek tek toplatılacak, piyasa arzı yasaklanıyor...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.04.2025 12:29
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Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşların daha sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için yeni bir adım attı. Buna göre, 81 ilde uygulanacak olan karar ile beraber limon suyu ve nar ekşisi izlenimi veren ürünler yasaklandı. Böylece, nar ekşisi ve limon suyu satışında daha şeffaf bir döneme geçiş yapılıyor.

Bakanlık herkesin evinde bulunan o ürünler için düğmeye bastı! Market raflarından tek tek toplatılacak, piyasa arzı yasaklanıyor...

Vatandaşların sağlığını korumak için Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir düzenlemeye imza attı. Bakanlığın talebi doğrultusunda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne yapılan eklemelerle, limon ve nar ekşisi gibi ürünlerin içeriklerinin daha şeffaf bir şekilde etiketlenmesi sağlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 81 ilde geçerli olacak düzenleme ile taze limon suyu izlenimi veren ancak aslında limon içermeyen ürünlerin satışı yasaklandı.

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BAKANLIĞIN HEDEFİ: GIDADA GÜVENİ ARTIRMAK

Yapılan değişiklik ile beraber ürünlerde bulunan maddelerin daha doğru bir şekilde belirtilmesini ve tüketicilerin doğru seçimler yapabilmesini mümkün kılacak. Bakanlık, bu düzenleme ile birlikte gıda güvenliğini artırmayı, tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

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PİYASA ARZI YASAKLANACAK

Yeni düzenlemeye göre, limon sosu, limon aromalı sos ya da limonlu sos gibi ifadelerle satılan, ancak gerçek limon suyu içermeyen ürünler artık raflarda yer almayacak. Bu ürünlerin tüketicilere taze limon suyu gibi satılması, yanıltıcı kabul edilecek ve bu tür ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak.

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NAR EKŞİSİNDE YENİ DÜZENLEME

Limon suyu ile sınırlı kalmayan bu düzenleme, nar ekşisi ürünleri için de benzer kurallar getirdi. Artık nar suyu veya konsantresi içermeyen, içinde farklı maddeler bulunan nar ekşisi ürünlerinin satışı yasaklanacak. Bu karar, nar ekşisinin içeriğini daha net bir şekilde tüketiciye sunmayı amaçlıyor.
KAYNAK: EKONOMİM

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Anahtar Kelimeler:
limon Tarım ve Orman Bakanlığı market
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