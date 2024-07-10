Bakanlık iddiaları yeniden yalanladı! "Bakanımız Mehmet Şimşek bilinçli bir şekilde yıpratılmak istenmekte"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz Yavuzyılmaz'ın gündeme getirdiği özelleştirme iddialarına dair yeniden yazılı açıklama yaptı."Gerçek dışı iddialar bakanlığımız tarafından 26 Haziran tarihinde yalanlanmıştı" denilen açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iddialarla yıpratılmak istendiği belirtildi.

Açıklamada, "Buna rağmen, benzer iddialar tekrar gündeme getirilerek sayın Bakanımız Mehmet Şimşek bilinçli bir şekilde yıpratılmak istenmektedir. Konuya ilişkin basın açıklamamızı tekrar hatırlatır, siyasi kaygılarla yapılan bu tarz açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.





