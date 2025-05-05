Bakanlık kararı vermişti, 2 yıl işlenmezse kiraya verilecek! 'Araziye el konuldu' deniyordu ama...

Tarım ve Orman Bakanlığı kullanılmayan tarım arazileri için harekete geçti. Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste 2 yıl boyunca işlenmeyen tarım arazileri, tarım işlerinde kullanılmak maksadıyla kiraya verecek. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sezonluk kiraya verilecek tarım arazileri için il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak. Kiraya verilecek arazilerin maddi değeri o bölgedeki 3 tarım arazisi üzerinden hesaplanacak.

"DEVLET EL KOYMUYOR"

Kamuoyuna yansıyan "devletin tarım arazilerine el koydu" iddiasının tamamen algı olduğunu kaydeden Emlak Danışmanı Harun Tavlı, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Tavlı sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Sadece devletin tarıma katma değer katma adına almış olduğu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilgili bir konu. İşletilmeyen tarım arazileri; yani iki yıl boyunca hiç birşey ekim biçimi yapılmayan tarım arazilerini devlet kiralama yoluna gidiyor. Üstelik bölgedeki yerleşik halka kiralıyor, önceliği onlara veriyor. Köy muhtarlıklarına, ilçe tarım müdürlükleriyle, tarım il müdürlükleriyle organize bir şekilde web sitesinden yayın yaparak bu bölgeleri kişilere ulaşarak kiraya vermek istiyor. Devlet bu şekilde de tarıma katma değer sağlamasını istiyor. Bu yapmış olduğu uygulama da gayet şeffaf ve gayet güzel bir uygulama. Çünkü köylerde; yatırımcılar tarafından alınan tarlalar çoğu zaman takip edilmiyor"

3 TARLANIN ANALİZİ YAPILARAK FİYAT BELİRLENECEK!

30 Eylül ile 1 Ağustos arasında kiralama formülünün gündemde olduğunu kaydeden Tavlı, sözlerini şu şekilde noktaladı:



"2 yıl üst üste işletilmeyen veya bir icara verilmeyen tarlalar devlet tarafından kiraya verilecek. Tarla sahibine de o bölgedeki 3 tarla üzerinden analiz yapılarak kira bedeli hesabına yatırılacak. Bu noktada da köy muhtarlıkları, ilçe tarım müdürlükleri ve tarım müdürlükleriyle organize bir şekilde hareket edilecek. Yani ülkenin tarımına katma değer katması için çok önemli bir uygulama. Biz de bunu destekliyoruz. Bunun mutlaka olması gerekir. İşlenmeyen tarım arazilerinin mutlaka işletilmesi ve tarıma katkı sağlaması gerekir"

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır