Bakanlık listeyi yeniledi, Sultangazi'deki o işletme ifşalandı! Lahmacunun içine koyduğu 'pes' dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmaya başlanan taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi vatandaşın uzun süredir gündeminde. Vatandaşlar alıveriş yapmaya ya da herhangi bir restorana yemek yemeye giderken bu listeyi inceliyor.

BAKANLIĞIN LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Gıdada hile yapılan restoran ve işletmeler vatandaşın kara listesine girerken, Bakanlık listeyi güncelledi.

25.04.2025 tarihinde yapılan güncellemede Sultangazi'de bulunan bir işletmede yapılan gıda hilesi 'pes' dedirtti.

LAHMACUN HARCININ İÇİNE KALP ETİ KOYMUŞLAR

Bereket Börek ve Pide adlı işletmede lahmacun harcının içine kalp eti konulduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklıyor.