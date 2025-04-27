Bakanlık listeyi yeniledi, Sultangazi'deki o işletme ifşalandı! Lahmacunun içine koyduğu 'pes' dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmaya başlanan taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi vatandaşın uzun süredir gündeminde. Vatandaşlar alıveriş yapmaya ya da herhangi bir restorana yemek yemeye giderken bu listeyi inceliyor.
Gıdada hile yapılan restoran ve işletmeler vatandaşın kara listesine girerken, Bakanlık listeyi güncelledi.
25.04.2025 tarihinde yapılan güncellemede Sultangazi'de bulunan bir işletmede yapılan gıda hilesi 'pes' dedirtti.
Bereket Börek ve Pide adlı işletmede lahmacun harcının içine kalp eti konulduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklıyor.
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