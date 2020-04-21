Bakanlık madencilik sektörünü korumaya yönelik tedbirleri açıkladı

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını kapsamında madencilik sektörüne yönelik alınan tedbirlere yer verildi.

Açıklamada, madenciliğin, sahip olduğu yüksek katma değer ve istihdam kapasitesiyle üreten ve üreterek büyüyen Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgını süresince yerli üretimin desteklenmesi ve istihdamın korunması amacıyla madencilik sektörüne yönelik özel tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, madenciliğin, enerji, imalat ve inşaat sektörleri başta olmak üzere pek çok sektöre ham madde tedarik eden stratejik bir sektör olduğunun altı çizildi.

Madencilik sektörünün korunmasının diğer sektörlerdeki üretimin devamı için de önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda alınan tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Madencilerin nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken inceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu, işletme projesi gibi beyanları ertelenerek 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Mali yükümlülüklerden devlet hakkı ve ruhsat bedellerinin ödeme süreleri 28 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremlerden dolayı bu iller kapsamında doğrudan etkilenen maden ruhsat sahipleri ve rödovansçıların da vermeleri gereken rapor, proje gibi beyanları da 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca yapmaları gereken devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemeleri de 28 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı."

