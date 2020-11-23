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Bakanlık müjdeyi verdi! Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim! Öğretmenlere tren indirimi kampanyasından nasıl yararlanılır? Kargo öğretmen indirimi detayları

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2020 14:35 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere tren bileti ücretlerinde yüzde 50, kargo ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacağını bildirdi. Peki, öğretmenlere tren indirimi kampanyasından nasıl yararlanılır? İşte kargo öğretmen indirimi detayları...

Bakanlık müjdeyi verdi! Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim! Öğretmenlere tren indirimi kampanyasından nasıl yararlanılır? Kargo öğretmen indirimi detayları

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tren bileti ücreti ve kargo ücreti üzerinden indirimli öğretmenler günü kampanyası başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en kutsal mesleğini yapan, baş tacı öğretmenlere armağan verilmek istendiği ve bu nedenle bir kampanya düzenlendiği belirtildi. Peki, öğretmenlere indirimli kargo ne kadar? İşte kampanya kapsamındaki hızlı tren öğretmen fiyatları ile ilgili detaylar...

ÖĞRETMENLERE TREN İNDİRİMİ

Kampanyadan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullar, Bakanlıkça onaylanan özel okullar ile yüksek eğitim kurumlarında halen çalışan tüm öğretmenlerin faydalanabileceği vurgulandı. Şimdi öğretmenler tarafından öğretmenlere hızlı tren indirimi kampanyasının detayları araştırılıyor. Yapılan açıklamada, "TCDD Taşımacılık AŞ'nin yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde indirim yapılacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da 24 Kasım-30 Kasım tarihlerinde bir hafta süreyle tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirimli 'Öğretmenler Günü Kampanyası' uygulanacak." ifadelerine yer verildi.

KAMPANYADAN NASIL YARARLANILIR?

Açıklamada, kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin biletlerini gişelerden, internetten, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ya da acentelerden temin edebileceği bilgisi verilirken, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında toplam 16 bin 600 öğretmenin bu kampanyadan faydalandığı hatırlatıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor? Yarın okullar tatil mi? Okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor? Yarın okullar tatil mi? Okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?

KARGO ÖĞRETMEN İNDİRİMİ

Öğretmenler Günü dolayısıyla PTT AŞ tarafından da kampanya düzenlendiği belirtilen açıklamada, "PTT'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde 30 Kasım'a kadar yüzde 25 indirim yapılacak. İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, kargo gönderimi sırasında öğretmen kimlik kartını ibraz etmeleri yeterli olacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

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