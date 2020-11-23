Bakanlık müjdeyi verdi! Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim! Öğretmenlere tren indirimi kampanyasından nasıl yararlanılır? Kargo öğretmen indirimi detayları

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tren bileti ücreti ve kargo ücreti üzerinden indirimli öğretmenler günü kampanyası başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en kutsal mesleğini yapan, baş tacı öğretmenlere armağan verilmek istendiği ve bu nedenle bir kampanya düzenlendiği belirtildi. Peki, öğretmenlere indirimli kargo ne kadar? İşte kampanya kapsamındaki hızlı tren öğretmen fiyatları ile ilgili detaylar...

ÖĞRETMENLERE TREN İNDİRİMİ

Kampanyadan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullar, Bakanlıkça onaylanan özel okullar ile yüksek eğitim kurumlarında halen çalışan tüm öğretmenlerin faydalanabileceği vurgulandı. Şimdi öğretmenler tarafından öğretmenlere hızlı tren indirimi kampanyasının detayları araştırılıyor. Yapılan açıklamada, "TCDD Taşımacılık AŞ'nin yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde indirim yapılacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da 24 Kasım-30 Kasım tarihlerinde bir hafta süreyle tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirimli 'Öğretmenler Günü Kampanyası' uygulanacak." ifadelerine yer verildi.