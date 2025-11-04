Bakanlık piyasada bir tane bile bırakmadı! Raflardan kaldırıldı, o riskler tespit edilince...

Vatandaşın sağlığını riske atan veya yönetmeliğe aykırı bulunan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ifşalanmaya devam ediyor. Çocuk oyuncaklarından, kırtasiye eşyalarına, deterjanlara kadar pek çok ürün GÜBİS'e eklendi. Vatandaşların yakından takip ettiği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde hangi ürünlerin dahil olduğu merak ediliyor.

PİYASADAN TOPLATILDI

Bakanlığın listesine ise, çocuk giyimden oyuncaklara, plastik masaya kadar pek çok ürün eklendi. İşte Ticaret Bakanlığı tarafından eklenen o ürünlerin listesi...