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Bakanlık tuşa bastı... Tavuk dönerden burgere kadar tüm standartlar değişiyor! Et yemek daha keyifli olabilir

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.09.2024 09:51
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Tarım Bakanlığı'nın gıdaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Bakanlık tarafından hazırlanan yeni tebliğ ile et ürünleri ve karışımlarına ilişkin yeni çalışmalar geliyor. Buna göre, ısıl işlem görüş ürünlerde de ürün kriterlerinin tespitinin kolaylaştırılmasına yönelik hükümler de yer alıyor.

Bakanlık tuşa bastı... Tavuk dönerden burgere kadar tüm standartlar değişiyor! Et yemek daha keyifli olabilir

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ taslağı ile et ürünleri ve et karışımlarına ilişkin yeni standartlar geliyor. Buna göre, mevcut mevzuatta ‘Kanatlı et döneri ve kanatlı eti karışımlarında’ yüzde 20 olan yağ miktarı yüzde 15’e düşürüldü.

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BURGER NASIL YAPILIR TARİFİ VERİLDİ

Ayrıca taslakta ilk kez ‘Burger’ tanımına yer verilerek üretim şekli belirleniyor. Burger tanımı taslakta, ‘Kıyılmış büyükbaş veya küçükbaş hayvan karkas etlerinin biri veya birkaçının karışımına, büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenlerinden biri veya birkaçı ilave edilerek çeşitli şekillerde hazırlanan pişirilmeye hazır kırmızı veya kanatlı et karışımını veya pişirilmiş et ürünü’ şeklinde yapılıyor.

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ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER İÇİN DE DÜZENLEME

Taslak düzenlemede sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk gibi et ürünlerinde ürün kriterlerinin tespitinin kolaylaştırılmasına yönelik hükümler bulunuyor. Ayrıca, ısıl işlem görmüş kanatlı sucuk için belirlenen kalsiyum limiti güncelleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı tavuk hamburger
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