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Bakanlık ucuz arsa satışı yapacak! İstanbul ve Ankara dahil 47 şehir… Talep yağıyor, tarih belli oldu

13.04.2024 10:24
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Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan taşınmaz yatırımı yapmak isteyenleri sevindirecek bir haber geldi. Bakanlık, Türkiye genelindeki 47 ilde, 826 muhtelif arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor.

Bakanlık ucuz arsa satışı yapacak! İstanbul ve Ankara dahil 47 şehir… Talep yağıyor, tarih belli oldu

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 47 ilde, 826 muhtelif arsayı, yatırım yapmak isteyenler için avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. 47 ilin merkezi noktalarındaki 826 arsa, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak. Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı ile yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 24-25-26 Nisan tarihlerinde saat 10:30'da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek.

İSTANBUL VE ANKARA’DA TALEP YÜKSEK

Konut, ticaret, sanayi ve idari tesis alanı niteliğindeki; Ankara'da 75, İstanbul'da 18, Kahramanmaraş'ta 38, Kırklareli'nde 43, Konya'da 89, Mardin'de 52, Mersin'de 61 muhtelif arsa için alıcılar gün sayıyor. Yüksek talep olan illerde katılım için başvurular başladı.

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BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Açık artırmalar 24-25-26 Nisan günleri saat 10:30'da yapılacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezinde yapılacak açık artırmaya internet üzerinden de emlakmuzayede.com.tr teklif verilebilecek.

Kırklareli ve İstanbul’da satışa çıkan arsaları satın almak istediğini belirten Barış Yüksel, "İstanbul olmazsa eğer Kırklareli benim için ideal olacak. Arsaların konut minvalinde olması çok güzel. Şartlar uygun, peşin alırsam yüzde 25 hakkım olduğunu biliyorum. Arsam olursa ev sahibi olmak daha da kolaylaşır. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum" dedi.

Yalçın Güntekin ise "Mersin ve Mardin’den arsa almak istiyorum. Arsa aldıktan sonra orada konut yapmam daha kolay olacak. Şartlar çok güzel çok uygun. 24 ay vade tanınıyor. Çalışan biri olarak bu benim için çok büyük bir kolaylık olacaktır" diye konuştu.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
arsa
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