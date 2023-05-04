FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanlık yardım kampanyası için harekete geçti! 3 bin 336 TL ek ödeme yapılacak

Bakanlık yardım kampanyası için harekete geçti! 3 bin 336 TL ek ödeme yapılacak

04.05.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; aile destek parası, asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programı ve doğum yardımı gibi birçok destek ödemesini yapmayı sürdürürken 3 bin 336 TL ek ücret ödemelerini de açıkladı. Ödemeler, işe başlayacak olan vatandaşlara şartları taşımaları halinde yapılacak. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işe başlama yardımına ilişkin merak edilenler...

Bakanlık yardım kampanyası için harekete geçti! 3 bin 336 TL ek ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sosyal yardım ödemeleri gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bakanlık tarafından birçok farklı durum için vatandaşın ihtiyacına yönelik adımlar atılıyor. İhtiyacı olan vatandaşlara ve hanelere pek çok konuda destekler yapıldı. İlk işe başlayanların nakit ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanıyor.

P1

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN İŞE BAŞLAMA YARDIMI

Bu yardımdan, İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcıları arasında bulunanlar faydalanabiliyor.

SGK kayıtlarında işe başlama bilgisinin görülmesi halinde başvuruda bulunanlara asgari ücretin 1/3’üne karşılık gelen tutar bir defaya mahsus yatırılıyor.

Yeni işe başlayan vatandaşların bakım ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında rahatlamalar yaşandığı gözlemlendi.

P2

3 BİN 336 TL'LİK ÖDEME

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre brüt asgari ücretin üçte birine karşılık gelen bu destekten aynı yıl içerisinde bir kere faydalanılabiliyor.

P3

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın diğer yardımları da devam ediyor. 15 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum yapan vatandaşlara ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı, ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara düzenli nakit yardımı, öksüz ve yetim yardımı ile asker çocuğu yardımı gibi birçok destek ödemesi kişilerin zor durumunda iyileşme sağladığı gözlemlendi.

P4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm veriler o rakamı işaret etti! Asgari ücrete refah payı yoldaTüm veriler o rakamı işaret etti! Asgari ücrete refah payı yolda
Fed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladı
SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu... SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...
Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Memura emekliye zamda yeni rakamlar! 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

Memura emekliye zamda yeni rakamlar! 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

Motorinde 14 aydır böylesi olmamıştı! Akaryakıta 1,30 TL indirim geldi

Motorinde 14 aydır böylesi olmamıştı! Akaryakıta 1,30 TL indirim geldi

Altında çifte rekor! İslam Memiş yatırımcıları böyle uyardı

Altında çifte rekor! İslam Memiş yatırımcıları böyle uyardı

Dolarda 'ikili kur' iddiasına Kavcıoğlu'ndan yanıt

Dolarda 'ikili kur' iddiasına Kavcıoğlu'ndan yanıt

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.