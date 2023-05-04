Bakanlık yardım kampanyası için harekete geçti! 3 bin 336 TL ek ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sosyal yardım ödemeleri gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bakanlık tarafından birçok farklı durum için vatandaşın ihtiyacına yönelik adımlar atılıyor. İhtiyacı olan vatandaşlara ve hanelere pek çok konuda destekler yapıldı. İlk işe başlayanların nakit ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanıyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN İŞE BAŞLAMA YARDIMI

Bu yardımdan, İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcıları arasında bulunanlar faydalanabiliyor.

SGK kayıtlarında işe başlama bilgisinin görülmesi halinde başvuruda bulunanlara asgari ücretin 1/3’üne karşılık gelen tutar bir defaya mahsus yatırılıyor.

Yeni işe başlayan vatandaşların bakım ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında rahatlamalar yaşandığı gözlemlendi.

3 BİN 336 TL'LİK ÖDEME

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre brüt asgari ücretin üçte birine karşılık gelen bu destekten aynı yıl içerisinde bir kere faydalanılabiliyor.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın diğer yardımları da devam ediyor. 15 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum yapan vatandaşlara ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı, ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara düzenli nakit yardımı, öksüz ve yetim yardımı ile asker çocuğu yardımı gibi birçok destek ödemesi kişilerin zor durumunda iyileşme sağladığı gözlemlendi.



