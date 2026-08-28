FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Enerji ithalatı faturası temmuzda yüzde 13,1 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 5 milyar 825 milyon 757 bin dolar oldu.

Enerji ithalatı faturası temmuzda yüzde 13,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye'nin toplam ithalatı, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 artarak 32 milyar 965 milyon 736 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 5 milyar 825 milyon 757 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl temmuzda bu rakam 5 milyar 148 milyon 959 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 13,1 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 0,3 artarak 2 milyon 931 bin 690 tona yükseldi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü meyve suyu markası iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı geldi Ünlü meyve suyu markası iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı geldi
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda aylık yüzde 3,94, yıllık yüzde 32,77 arttıHizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda aylık yüzde 3,94, yıllık yüzde 32,77 arttı

Anahtar Kelimeler:
Türkiye tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.