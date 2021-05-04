Bakanlıktan Balon balığı av teşviği | Balon balığının kuyruğu ne işe yarıyor? Balon balığının kuyruğu ne kadar? Balon balığı nerelerde var?

İstilacı bir balık türü olan Balon balığının oldukça zehirli olan yapısı ve özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde bolca bulunması, Tarım Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası bulunan kararda, Balon balığından 500 bin taneye kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyon adete kadar 0.50 lira ücret ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ödemeler ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacak.
İstilacı balık türlerinden Balon balığının avlanmasına yönelik teşvik verilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Balon balığının Lagocephalus Sceleratus türünden 500 bin taneye kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyon adete kadar 0.50 lira ücret ödemesi yapılacak. Avlanan balıklar sayesinde Balon balığı varlığı azaltılırken balıkların ekonomiye kazandırılması da sağlanacak.
Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021, 2022, 2023 yılı tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak.
Balon balıklarının avlamasını ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan balıkçılar gerçekleştirebilecek.
Avcılığı yapan ve paraya hak kazanan balıkçılar paralarını Ziraat Bankası'ndan alacak. Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler gerçekleştirilemeyecek.
Balon balığının yanlış tüketilmesi halinde bir insan üzerinde solunum yetmezliği, felç ve ölüm gibi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Diğer yandan uzmanlar, balon balığının zehrinin dünyada üzerinde eroin bağımlılığı tedavisinde, kanserli hücrelere karşı mücadelede, romatizma, migren ve ölümcül kanser ağrılarında kullanıldığına dikkat çekiyor.
Türkiye’de balon balıkları Akdeniz, Ege ve Marmara’da taşlık ve yosunlu bölgelerde bulunurlar. Dipte yaşayarak küçük balıkları yiyerek beslenirler. Nisan-Mayıs ve Temmuz-Eylül ayları arasında üreme yaparlar. Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri oldukça azdır. Eti zehirlidir ve diğer balık türleri için de tehlikelidir.
Deniz diplerinde yaşayan balon balıkları, etinin zararlı olması ve tehlike hissettiği anlarda şişmesiyle diğer balıklardan ayrılır. Balon balıkları, diğer balık türlerini tehdit ettiği için oldukça tehlikelidir. Aynı zamanda oltaları kopardıkları için de balıkçılar için tehdit unsuru oluştururlar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum