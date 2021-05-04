FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanlıktan Balon balığı av teşviği | Balon balığının kuyruğu ne işe yarıyor? Balon balığının kuyruğu ne kadar? Balon balığı nerelerde var?

Bakanlıktan Balon balığı av teşviği | Balon balığının kuyruğu ne işe yarıyor? Balon balığının kuyruğu ne kadar? Balon balığı nerelerde var?

04.05.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstilacı balık türlerinden biri olan Balon balığının Türkiye sularında yayılım göstermesinin ardından, avlanma ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Balon balığının yanlış kullanımının ölüme yol açması sebebiyle önlemler alınırken Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen Balon balığının avlanmasını teşvik amaçlı olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ödeme yapılması kararlaştırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Balon balığının tanesine 5 TL ödenmesi kararı alındı.

Bakanlıktan Balon balığı av teşviği | Balon balığının kuyruğu ne işe yarıyor? Balon balığının kuyruğu ne kadar? Balon balığı nerelerde var?

İstilacı bir balık türü olan Balon balığının oldukça zehirli olan yapısı ve özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde bolca bulunması, Tarım Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası bulunan kararda, Balon balığından 500 bin taneye kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyon adete kadar 0.50 lira ücret ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ödemeler ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacak.

BALON BALIĞI AVINA TEŞVİK ÖDEMESİ

İstilacı balık türlerinden Balon balığının avlanmasına yönelik teşvik verilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Balon balığının Lagocephalus Sceleratus türünden 500 bin taneye kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyon adete kadar 0.50 lira ücret ödemesi yapılacak. Avlanan balıklar sayesinde Balon balığı varlığı azaltılırken balıkların ekonomiye kazandırılması da sağlanacak.

1

Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021, 2022, 2023 yılı tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak.

Balon balıklarının avlamasını ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan balıkçılar gerçekleştirebilecek.

Avcılığı yapan ve paraya hak kazanan balıkçılar paralarını Ziraat Bankası'ndan alacak. Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler gerçekleştirilemeyecek.

BALON BALIĞI

BALON BALIĞININ KUYRUĞU NE İŞE YARAR?

Balon balığının yanlış tüketilmesi halinde bir insan üzerinde solunum yetmezliği, felç ve ölüm gibi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Diğer yandan uzmanlar, balon balığının zehrinin dünyada üzerinde eroin bağımlılığı tedavisinde, kanserli hücrelere karşı mücadelede, romatizma, migren ve ölümcül kanser ağrılarında kullanıldığına dikkat çekiyor.

BALON BALIĞI NERELERDE VAR?

Türkiye’de balon balıkları Akdeniz, Ege ve Marmara’da taşlık ve yosunlu bölgelerde bulunurlar. Dipte yaşayarak küçük balıkları yiyerek beslenirler. Nisan-Mayıs ve Temmuz-Eylül ayları arasında üreme yaparlar. Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri oldukça azdır. Eti zehirlidir ve diğer balık türleri için de tehlikelidir.

BALON BALIĞI2

Deniz diplerinde yaşayan balon balıkları, etinin zararlı olması ve tehlike hissettiği anlarda şişmesiyle diğer balıklardan ayrılır. Balon balıkları, diğer balık türlerini tehdit ettiği için oldukça tehlikelidir. Aynı zamanda oltaları kopardıkları için de balıkçılar için tehdit unsuru oluştururlar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plajda güneşlenen kadına ''Buraya uygun değilsin'' baskısıPlajda güneşlenen kadına ''Buraya uygun değilsin'' baskısı
82 yıl sonra bir ilk! Rekor kırdılar82 yıl sonra bir ilk! Rekor kırdılar
Halk Emeklilik BES iptali nasıl yapılır?Halk Emeklilik BES iptali nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balon balığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu hakkında peş peşe 'soruşturma' açıklaması

İmamoğlu hakkında peş peşe 'soruşturma' açıklaması

Sigara satışı yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Sigara satışı yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Ethereum'la zengin oldu

Ethereum'la zengin oldu

Yarın hesaplara yatıyor

Yarın hesaplara yatıyor

Bu balığı avlayana para veriliyor!

Bu balığı avlayana para veriliyor!

82 yıl sonra bir ilk! Rekor kırdılar

82 yıl sonra bir ilk! Rekor kırdılar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kripto para piyasasına yönelik yeni düzenleme

Kripto para piyasasına yönelik yeni düzenleme

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.