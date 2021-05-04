Bakanlıktan Balon balığı av teşviği | Balon balığının kuyruğu ne işe yarıyor? Balon balığının kuyruğu ne kadar? Balon balığı nerelerde var?

İstilacı bir balık türü olan Balon balığının oldukça zehirli olan yapısı ve özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde bolca bulunması, Tarım Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası bulunan kararda, Balon balığından 500 bin taneye kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyon adete kadar 0.50 lira ücret ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ödemeler ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacak.

BALON BALIĞI AVINA TEŞVİK ÖDEMESİ

İstilacı balık türlerinden Balon balığının avlanmasına yönelik teşvik verilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Balon balığının Lagocephalus Sceleratus türünden 500 bin taneye kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyon adete kadar 0.50 lira ücret ödemesi yapılacak. Avlanan balıklar sayesinde Balon balığı varlığı azaltılırken balıkların ekonomiye kazandırılması da sağlanacak.

Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021, 2022, 2023 yılı tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak.