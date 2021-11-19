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Bakanlıktan destek ödemesi açıklaması: Ödemeler hesaplara yatıyor

19.11.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dakika açıklaması yaparak, destek ödemeleri hakkında bilgi verdi. Pakdemirli açıklamasında, "124 milyon 500 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında, "124 milyon 500 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARA YATIYOR

İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları:

124 milyon 500 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı.

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin TL.

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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 48 milyon 642 bin TL.

Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği kapsamında 10 milyon 123 bin TL.

Toplamda 124 milyon 500 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık.

Hayırlı bereketli olsun.


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