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Çiğ sütün fiyatına da zam geliyor! Ulusal Süt Konseyi yeni fiyat için toplanıyor

19.11.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok ürünün maliyetinde yaşanan artışlardan sonra başta gıda olmak üzere raflardaki ürünlere zam geldi. Ulusal Süt Konseyi, tarafından yapılan açıklamada süt üretim maliyetlerindeki artış sebep gösterilerek, çiğ süt tavsiye satış fiyatının yeniden revize edileceği bildirildi.

Çiğ sütün fiyatına da zam geliyor! Ulusal Süt Konseyi yeni fiyat için toplanıyor

Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, belirli dönemlerde çiğ süt üretim maliyetinin hesaplanması ve gerektiğinde ilan edilmesinin Konseyin ana görevlerinden olduğu anımsatıldı.

ÇİĞ SÜTÜN FİYATINA ZAM GELİYOR

Piyasa koşullarında yaşanan değişiklikler sebebiyle çiğ süt fiyatının yeniden belirlenmesi ihtiyacının ortaya çıktığına işaret edilen açıklama Tarım ve Orman Bakanlığına iletildiği ifade edilerek, son dönemde yem fiyatlarında yaşanan artışla çiğ süt üretim maliyetlerinin yükseldiğine işaret edildi.

Ulusal Süt Konseyinin açıklaması:

&quot;Akaryakıta son iki ayda 12 defa zam geldi&quot;"Akaryakıta son iki ayda 12 defa zam geldi"

MALİYETLERDEKİ FİYATLAR ARTTI

Maliyetlerdeki artışla geliri azalan üreticimizin bin bir emekle ürettiği sütün tavsiye satış fiyatı Konseyimizce önümüzdeki günlerde revize edilecektir. İçinde bulunduğumuz bu zor dönemi üreticilerimizin feraseti, süt sanayicilerimiz ve kamunun desteğiyle hep birlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır. Konseyimizin kuruluş yapısı gereği üreticilerimiz ve sanayicilerimizin katılımıyla ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve gelecek olan bilgiler çerçevesinde en kısa zamanda bir sektör toplantısı düzenlenecek ve yeni tavsiye fiyat ilan edilecektir.

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