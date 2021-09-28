FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanlıktan indirim uyarısı!

Bakanlıktan indirim uyarısı!

28.09.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarda tüketiciler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Yüzde 50'ye varan indirim" ifadesindeki "...ye varan", "...ye kadar" gibi ifadelerin okunamayacak derece küçük yazılmaması gerektiği vurgulandı.

Bakanlıktan indirim uyarısı!

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, pek çok indirimli satış reklamında görülen "Yüzde 50'ye varan indirim" ifadesindeki "...ye varan", "...ye kadar" gibi ibarelerin okunamayacak büyüklükte yazılmaması gerekiyor. Ayrıca, hangi indirim oranının, hangi ürüne ilişkin olduğunun açıkça belirtilmesi önem taşıyor.

İndirimli satışa ilişkin reklamlarda, indirimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile söz konusu mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Özellikle internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda, ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak satışa sunulmaması gerekiyor. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması önem taşıyor.

Ürünlerin sürekli olarak indirimli fiyatla satışa sunulması dolayısıyla ürünün piyasa fiyatı konusunda bir bilgi edinilememesi tüketici mağduriyetine neden olabiliyor. Bu nedenle indirimli ve kampanyalı satış sürecinin, iş yeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde 3 ay, tasfiye durumunda ise 6 aydan fazla olmaması gerekiyor.

STOK YETERSİZLİĞİ GEREKÇESİYLE SATIŞ İPTALİ YAPILMASIN

İnternet üzerinden satışa sunulan ürünlerin stok miktarlarının hiç ya da gerçeğe uygun belirtilmemesi de karşılaşılan bir başka aykırılık olarak dikkati çekerken, bu konuda tüketicilere doğru bilginin verilmesi kuralı bulunuyor.

Stokta var olan ve siparişi onaylanan ürünün, stok yetersizliği, sistemsel problemler gibi gerekçelerle iptal edilmesi de mevzuata aykırılık teşkil ediyor.

İndirimli satış kampanyaları kapsamında reklamlarda yer verilen ana vaatler ile istisnalar arasında uyumsuzluk bulunmaması, indirimli satış veya kampanyaya ilişkin önemli detayların reklamda ana mesajın paylaşıldığı alanda aktarılması gerekiyor.

Kaynak: AA

Standard & Poor’s Türkiye'nin büyüme tahminini yükselttiStandard & Poor’s Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı cep yakıyor! Tanesi 200 liraFiyatı cep yakıyor! Tanesi 200 lira
Damar içinden uygulanacak! Koronavirüsü yok eden ilaç bulunduDamar içinden uygulanacak! Koronavirüsü yok eden ilaç bulundu
Devletten herkese 200 bin TL destek!Devletten herkese 200 bin TL destek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Aylık 99 bin TL maaş! Sosyal medyada gündem oldu

Aylık 99 bin TL maaş! Sosyal medyada gündem oldu

Çiftçinin çöpe attığını market 6 liradan satıyor

Çiftçinin çöpe attığını market 6 liradan satıyor

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

Dünyanın en büyüğü olacak!

Dünyanın en büyüğü olacak!

Faiz indirimine ilişkin ilk açıklama!

Faiz indirimine ilişkin ilk açıklama!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.