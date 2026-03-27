Bakanlıktan 'kira yardımı' açıklaması geldi!

Barınma desteği kapsamında vatandaşlara "kira yardımı" yapıldığına yönelik iddialar sosyal medyada yayılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu paylaşımların asılsız olduğunu belirterek yalanladı.

Cansu Çamcı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yayılan "Barınma Desteği" adı altında kiracılara nakdi yardım yapıldığına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin asılsız olduğu vurgulanarak, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımların yapıldığına dikkat çekildi.

BAKANLIK PAYLAŞIMLARIN 'ASILSIZ' OLDUĞUNU DUYURDU

Bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada;

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Bakanlığımızın "Barınma Desteği" adı altında kiracılara nakdi yardım vermeye başladığına ilişkin paylaşımlar ASILSIZDIR.

Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz.

Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kira destek
