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Bakanlıktan kış aylarında yaban hayatına yem takviyesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 10:09 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla doğaya bıraktıkları yemler ile yılkı atları ve yaban domuzlarının beslenmesi foto kapana takıldı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Yaptığımız yemleme çalışmalarıyla yabani hayvanların beslenmelerini destekliyoruz. Böylece yabani hayvanların yerleşim yerlerine gelmelerini önlemeyi, dolayısıyla insanlarla yabani hayvanlar arasında yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kış aylarında yürüttükleri yemleme çalışmalarıyla yabani hayvanların beslenmesini desteklediklerini, böylece bu hayvanların yerleşim yerlerine gelmesini önlemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla doğaya yem bırakma çalışmalarını ülke genelinde aralıksız sürdürüyor.

Bırakılan yemlerin yaban hayvanları tarafından tüketilmesi ise Afyonkarahisar'da foto kapana takıldı. Bölgedeki bir tabiat parkına yaban hayvanları için yem bırakan ekipler, daha önce alana kurdukları foto kapanlardan elde ettikleri görüntüler sayesinde bıraktıkları yemler ile hem yılkı atları hem de yaban domuzlarının beslendiğini gördü.

Son 7 yılda tabiata 2 milyon 638 bin 339 kilogram yem takviyesi yapan genel müdürlük, 2018-2019 yemleme döneminde de yaban hayatı için tabiata 287 bin 421 kilogram yem bıraktı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, doğada yaşayan hayvanların kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanabildiğine işaret ederek, "Yaptığımız yemleme çalışmaları ile yabani hayvanların beslenmelerini destekliyoruz. Böylece yabani hayvanların yerleşim yerlerine gelmelerinin önüne geçmeyi, dolayısıyla insanlarla yabani hayvanlar arasında yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı, yem,

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