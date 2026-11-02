A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 5 Kasım 2026 A101 Kataloğu

A101 5 Kasım Perşembe kataloğunda Onvo ve Toshiba dev ekran televizyonlar, Samsung ve SEG beyaz eşyalar ile Kiwi su sebili öne çıkıyor. Volta benzinli ve elektrikli motorlar, Kiwi koltuk yıkama makinesi ve küçük ev aletleri raflarda yerini alıyor. Ayrıca Güral Porselen yemek takımları, zengin oyuncak çeşitleri, lisanslı Barbie ev tekstili, English Home yorganlar ve Pafu katlanır yataklı koltuk gibi cazip ev ürünleri sunuluyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

A101 Ekstra fırsatlarının tamamını buradan inceleyebilirsiniz.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Aldın Aldın gıda fırsatları

Onvo 65vq90f3ua 65" frameless 4k uhd google qled tv 29,999 TL

Hi-Level hl32hmln-n01s 32" frameless hd ready uydu alıcılı led tv 6,999 TL

Toshiba 65uv2363dt/65uv1563dt 65" 4k uhd vidaa tv 30,999 TL

Piranha 2229 bluetooth kulaklık 999 TL

Huawei Freebuds se 2 kulaklık 1,399 TL

Philips led ampul 8 w 79,50 TL

Seg bm 501so d bulaşık makinesi 15,999 TL

Seg stf 65 mekanik silindirik termosifon 65 l 9,299 TL

Samsung ww80fg3m05twah 8 kg çamaşır makinesi 22,999 TL

Seg cmi 80101so d çamaşır makinesi 16,999 TL

Kiwi kwp-8575 gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 9,499 TL

Kiwi kcc-4316 koltuk ve halı yıkama makinesi 3,299 TL

Sinbo ssm-9708 ızgara ve tost makinesi 999 TL

Samsung vc07r302mvb/tr cyclone süpürge 4,999 TL

Altus buharlı kırışıklık giderici 1,199 TL

Dekoratif şarjlı masa lambası 399 TL

Onvo ovhd300 saç kurutma makinesi 1,099 TL

English Home çubuk blender 699 TL

Volta gpx demon gr250r motosiklet 179,990 TL

A motor rsx7 150cc benzinli motosiklet 109,990 TL

A motor rsx5 150 cc benzinli motosiklet 69,990 TL

Volta vb6 elektrikli bisiklet 21,990 TL

Volta vb5 elektrikli bisiklet 29,990 TL

Kiwi elektronik çakmak 229 TL

Hlife hlf-sct-11 akım korumalı usb'li priz çoklayıcı 469 TL

Güral Porselen camelia 18 parça porselen yemek takımı 1,999 TL

Hascevher octavia çelik derin tencere 699 TL

Lav cleo boyalı kase 64,50 TL

Luminarc marbre mermer desenli servis tabağı 84,50 TL

Paşabahçe kristal sürahi 99,50 TL

Silikon nihale 39,50 TL

Büyük boy şeffaf düzenleyici 2'li 139,50 TL

Kapaklı hamur leğeni 2'li 299 TL

Oyuncak meyve kesmeli yazarkasa 569 TL

E.V.A kitaplar 119,50 TL

The Hot Ones oyun seti 1,399 TL

Oyuncak pilli robot 549 TL

Türkiye haritası puzzle 129,50 TL

Oyuncak doktor valizi 429 TL

Pullu spiralli defter 199,50 TL

Chelsea fındıkkıran baleci bebek 269 TL

Pastel boya ve boyama kitabı seti 139,50 TL

Zorluteks karakter lisanslı nevresim seti 899 TL

Zorluteks karakter lisanslı kırlent 199 TL

Lisanslı çocuk terlik 199,50 TL

Elsim Home pamuklu desenli halı 899 TL

Elsim Home pamuklu desenli halı 549 TL

Pierre Cardin tek kişilik alez 579 TL

English Home çift kişilik yorgan 599 TL

Kadın fitilli pantolon 299 TL

Pafu lora tekli katlanır yataklı koltuk 5,999 TL

Bu içerik 2 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.