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Bakanlıktan moto kurye kararı! 250 bin kişiyi ilgilendiriyor: Dünyada ilk kez uygulanacak

20.04.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sayıları 250 bini bulan moto kuryeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dünyada ilk olarak Türkiye’de uygulanacak kararı duyurdu. Bakan Kurum, “Moto kurye kardeşlerimizin trafikteki can güvenliğini koruma, dinlenmeleri adına yolların kenarında oluşturacağımız ceplerde moto kurye kardeşlerimiz durabilecek, dinlenebilecek… Yapılacak tüm imar planlarında moto kuryelerin dinlenme alanları için yerler ayırıyoruz” dedi.

Bakanlıktan moto kurye kararı! 250 bin kişiyi ilgilendiriyor: Dünyada ilk kez uygulanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" Tuzla Gençlik Buluşması'nda İstanbul'da moto kuryeleri ilgilendiren önemli bir gelişmeyi paylaştı.

İstanbul’daki moto kuryeler için yeni bir uygulamayı Tuzla’dan başlatacaklarını belirten Bakan Kurum, “Ben buradan İstanbul’la ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Biz illerimizi, ilçelerimizi gezerken, evlerimizde rahat huzurlu bir şekilde yaşarken, moto kurye kardeşlerimizle sıkça karşılaşıyoruz. Evde bir ihtiyacımız olsa, bir hastamız olsa ilaca ihtiyacımız olsa, evde yiyecek, içeceklerle ilgili bir eksiğimiz olsa yemek siparişi versek hep moto kurye kardeşlerimiz bu hizmeti veriyorlar. İstanbul’umuzda şuan 250 bin moto kuryemiz var. Bu kardeşlerimiz bizlerin rahatı, refahı için çok önemli bir hizmeti yapıyorlar. Ekmek parası kazanıyorlar, alın teriyle mücadele ediyorlar. Moto kurye kardeşlerimizin trafikteki can güvenliğini koruma, dinlenmeleri adına yolun kenarında oluşturacağımız ceplerde durabilecek, dinlenebilecek, ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları giderebilecekler.” diye konuştu.

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YENİ YAPILACAK TÜM PROJELERDE DİNLENME ALANI AYRILACAK

Bakan Kurum, moto kuryeler için düzenlenen yeni planlamaya ilişkin detayları aktararak, “Yeni yapılacak tüm imar planlarında moto kurye kardeşlerimizin dinlenme alanları için yeni yerler ayırıyoruz. Araçlarını şarj edebilecek ve araçlarının bakımını yapabilecekler. Buna ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. İstanbul'daki 250 bin evladımız için yeni cepleri açıyoruz. Bu projenin ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz. İstanbul'umuza hayırlı, uğurlu olsun. Bu projeye de Bakanlığımız her türlü maddi desteği verecek. Bu proje insanımıza, vatandaşımıza verdiğimiz kıymeti gösterir. Arkadaşlarımızın bizim için yapmış olduğu hizmetler karşılığında az da olsa onlara değer verdiğimizi gösterir. Onlar her şeyin en güzeline layık. Can siper hane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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