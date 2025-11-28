FİNANS

Bakanlıktan su krizine çözüm! Artık zorunlu olacak, 1 Ocak'ta başlıyor

1 Ocak 2026 itibarıyla büyük ölçekli özel ve kamu binalarında yağmur suyu hasadı ve gri su sistemleri zorunlu hale getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı düzenlemenin detayları ise belli oldu. İşte ayrıntılar...

Ezgi Sivritepe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi ile su tasarrufu için çalışmalara başlandı. 11 Mart tarihinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile beraber, yıllık ortalama 6,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacağını belirtti. Bakanlık, tarafından yapılan değişiklikte;

Depo hacmi 7 metreküpün üzerindeki yapılarda, parsel alanı 2 bin metrekareyi aşan projelerde, çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareden büyük özel yapılar ile kamu binalarında kurulacak.

4 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU

Gris su sistemi ise bazı yerlerde zorunlu oluyor. Bu uygulama ile uygulamayla yıllık yaklaşık 4 milyon metreküp su tasarrufu elde edilecek. Zorunluluk bulunan alanlar ise şu şekilde:
  • Tatak kapasitesi 200’ü geçen konaklama tesislerinde
  • İnşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan AVM’lerde
  • 30 bin metrekare üzerindeki kamu binalarında

Ayrıca, elde edilen pis sular ise arıtılarak sadece tuvalet rezervuarlarında kullanılacak.
DEPOLAMA TANKLARI İÇİN DÜZENLEME

Depolama tanklarının arka ve yan bahçelerde yer altına yerleştirileceği, ön bahçeye konulacak tanklar için ise yoldan en az 2 metre mesafe şartı aranacağı açıklandı. Yağmur suyu depolamasında kapasite, çatının yapısı ve ilin yıllık yağış ortalamasına göre toplanabilir su miktarının en az yüzde 6’sını karşılayacak şekilde belirlenecek. Gri su depolaması ise bağlı olduğu rezervuarlarda kullanılacak suyun yarısını karşılamak zorunda olacak.

