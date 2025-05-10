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Bakanlıktan yeni düzenleme, bu şartları yerine getirmeyen taburcu olamayacak...

Sağlık Bakanlığı yenidoğan servisi için yeni bir düzenlemenin hazırlıklarına başladı. Buna göre, ebeveynleri taburcu olan bebeklerini evlerine götürülürken bazı zorunluluklar ile karşı karşıya olacak. Peki, şartlar neler? Yenidoğan servisinde nasıl bir düzenleme hayata geçirilecek? İşte detaylar...

Bakanlıktan yeni düzenleme, bu şartları yerine getirmeyen taburcu olamayacak...
Ezgi Sivritepe

Yenidoğan servisleri için Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir düzenlemenin kapısı aralandı. Bakanlık, yenidoğan servisleri için Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri Protokolü" hazırladı.

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Hazırlanan protokol kapsamında bebeklerin taburcu olup evlerine gitmelerinden, kilo alımlarına kadar pek çok nokta için düzenleme yapılacak. NTV'nin haberine göre Bakanlık, yenidoğan bebeklerin evlerine gönderilirken araba koltuğu ile gitme şartı arayacak.

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Protokolde ise şu maddeler yer alıyor:

  • Otomobili olan çiftler için yenidoğan servisinin çıkışında araba koltuğu şartı getiriliyor. Bebeği araba koltuğuna nasıl oturtulacağını öğrenmeden taburcu gerçekleşmeyecek.
  • Araba koltuğu testinden geçmek için bilinmesi gereken başka kurallar da var.
  • Genellikle 36-37 haftalık civarında ve akut yaşamsal sorunları ortadan kalkmış olacak.

  • Yeterli kilo alımı olacak. Topuk kanı ve rutin taramaları tamamlanacak ve vücut ısısı ayarlanacak.

    Hissenet
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Sağlık Bakanlığı yenidoğan yenidoğan bebek
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