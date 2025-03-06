Bakım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Bakım parası nasıl alınır?

Bakım desteği ya da evde bakım desteği adı verilen uygulama, devlet kaynaklı bir uygulamadır ve vatandaşların ihtiyaç duydukları durumlarda uygulanır. Bu destekten faydalanabilmek için çeşitli şartları yerine getirmek gerekir. Evde bakım yardımı ya da desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak uygulanmakta ve belli başlı kişilerin yararlanabildiği bir hizmet olarak verilmektedir.
Evde bakım desteğinden yararlanabilmek için belli başlı şartlara uygun olunduğunun tespit edilmesi gerekir. Ardından başvuru işlemi gerçekleştirilmelidir. Belli bir yaşta olan kişilerin ve engelli olduğu resmi olarak tespit edilen bireylerin yararlanabildiği bakım desteği maddi bir kaynak da sağlamaktadır.
Bakanlık tarafından tespit edilen kişilerin başvuruları değerlendirilir ve kişilere önceden belirlenen şartlarda evde bakım maaşı bağlanarak evde bakım hizmeti verilir. Evde bakım hizmeti maaşına hak kazanılıp kazanılmadığı durumu bakanlık üzerinden sorgulanabildiği gibi e-Devlet üzerinden de sorgulama yapılabilmektedir.
Evde bakım maaşı alabilmek için şu şartların yerine getirilmiş olması gerekir:
Bakım desteği başvurusu şartlarına göre kişilerin evde bakım parası alabilmek için aynı hane içinde yaşayan tüm kişilerin net gelirleri toplanır. Bu sayı hanede yaşayan kişi sayısına bölünür. Kişi sayılarına engelli olduğu ya da taşı nedeniyle bakıma gereksinim duyduğu tespit edilen kişiler de eklenir. Engelli ya da yaşlı kişinin ikametgahının yer aldığı bölgedeki Aile ve Sosyal Politikalar il ya da varsa ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapılabilir. Diğer başvuru şartlarından bazıları şunlardır:
Evde bakım parası maaşının bağlanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi ve kuruma istenen belgelerin teslim edilmesi gerekir. Bu belgeler şu şekildedir:
Evde bakım parası alabilmek için gerekli şartlar yerine getirildikten sonra her yıl düzenlenen ve güncellenen tutarlar doğrultusunda kişilere aylık gelir bağlanır. 12 Ocak 2025 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımının 10 bin 125 TL'ye yükseltildiğini açıklamıştır.