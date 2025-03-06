Bakım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Bakım parası nasıl alınır?

Bakım desteği ya da evde bakım desteği adı verilen uygulama, devlet kaynaklı bir uygulamadır ve vatandaşların ihtiyaç duydukları durumlarda uygulanır. Bu destekten faydalanabilmek için çeşitli şartları yerine getirmek gerekir. Evde bakım yardımı ya da desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak uygulanmakta ve belli başlı kişilerin yararlanabildiği bir hizmet olarak verilmektedir.

Bakım desteği başvurusu nasıl yapılır?

Evde bakım desteğinden yararlanabilmek için belli başlı şartlara uygun olunduğunun tespit edilmesi gerekir. Ardından başvuru işlemi gerçekleştirilmelidir. Belli bir yaşta olan kişilerin ve engelli olduğu resmi olarak tespit edilen bireylerin yararlanabildiği bakım desteği maddi bir kaynak da sağlamaktadır.

Bakanlık tarafından tespit edilen kişilerin başvuruları değerlendirilir ve kişilere önceden belirlenen şartlarda evde bakım maaşı bağlanarak evde bakım hizmeti verilir. Evde bakım hizmeti maaşına hak kazanılıp kazanılmadığı durumu bakanlık üzerinden sorgulanabildiği gibi e-Devlet üzerinden de sorgulama yapılabilmektedir.

Evde bakım maaşı alabilmek için şu şartların yerine getirilmiş olması gerekir:

Belirlenen gelir kriterlerine uygun olunması

Bakıma muhtaçlığın resmi olarak tespit edilmiş olması

Eğer kişi engelli ise ağır engelli olunduğunun ispatı olarak sağlık kurulu raporu

Bakım desteği başvurusu şartları nelerdir?

Bakım desteği başvurusu şartlarına göre kişilerin evde bakım parası alabilmek için aynı hane içinde yaşayan tüm kişilerin net gelirleri toplanır. Bu sayı hanede yaşayan kişi sayısına bölünür. Kişi sayılarına engelli olduğu ya da taşı nedeniyle bakıma gereksinim duyduğu tespit edilen kişiler de eklenir. Engelli ya da yaşlı kişinin ikametgahının yer aldığı bölgedeki Aile ve Sosyal Politikalar il ya da varsa ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapılabilir. Diğer başvuru şartlarından bazıları şunlardır:

Aynı hanede yaşayan kişilerin her birinin aylık gelirlerinin ortalaması mevcut asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır.

Teslim edilen engelli sağlık kurulu raporunda tam bağımlı işareti bulunmalıdır.

Bakım parası nasıl alınır? Bakım parası ne kadar?

Evde bakım parası maaşının bağlanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi ve kuruma istenen belgelerin teslim edilmesi gerekir. Bu belgeler şu şekildedir:

Engelli sağlık kurulu raporu

Engelli kişiye ait iki adet vesikalık fotoğraf

Emekli sandığı, SGK ya da BAĞ-KUR’dan alınan gelir beyanı bilgileri

-Anne ve baba boşanmış ise boşanmayı kanıtlamaya dair mahkeme kararı

Bakımı yapılacak olan kişinin dilekçesi

Eğer varsa Engellinin vasisine dair vesayet ile ilgili mahkeme kararı

Tapu Sicil Müdürlüğü’nden Tapu Kayıt Bilgileri

Eğer varsa öğrenim durumunu ispatlayan belgenin kopyası

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne hitaben düzenlenen dilekçe (Dilekçede engelli olan kişiye evde bakım hizmetinden yararlanılmak istendiği, bakım ücretinin alınmak istendiği, evde birlikte yaşanılan ve bakmakla yükümlü olunan kişilerin gelir durumları ve mal beyanları belirtilmelidir.)

Evde bakım parası alabilmek için gerekli şartlar yerine getirildikten sonra her yıl düzenlenen ve güncellenen tutarlar doğrultusunda kişilere aylık gelir bağlanır. 12 Ocak 2025 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımının 10 bin 125 TL'ye yükseltildiğini açıklamıştır.