FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Baklava, çikolata, lokum, kahve... Bayram alışverişi cep yaktı! Alışveriş poşetleri boş kaldı: 'Fiyatlar uçuk, ayak uydurmakta zorlanıyoruz'

Baklava, çikolata, lokum, kahve... Bayram alışverişi cep yaktı! Alışveriş poşetleri boş kaldı: 'Fiyatlar uçuk, ayak uydurmakta zorlanıyoruz'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.06.2024 08:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram alışverişinin merkezi Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda bu yıl hareketlilik azaldı. Bayramların olmazsa olmazları baklava, çikolata, kahvede tat kaçtı. Nedeni fiyatları...

Baklava, çikolata, lokum, kahve... Bayram alışverişi cep yaktı! Alışveriş poşetleri boş kaldı: 'Fiyatlar uçuk, ayak uydurmakta zorlanıyoruz'

Yüksek fiyatlar Kurban Bayramı alışverişlerini de vurdu. Bayramın vazgeçilmezleri çikolatada fiyatlar 500 TL'den başladı, baklavanın kilosu ise 1000 TL'yi aştı. Alım gücü düşen vatandaşların alışveriş poşetleri boş kaldı.

BAYRAM ÇİKOLATASI DA TANE İŞİ SATILMAYA BAŞLADI

Kurban Bayramı arifesinde son hazırlıklar tam anlamıyla yapılamadı.Mısır Çarşısı'nda bayram şekerinin en uygun fiyatı 240 TL başlıyor. Çikolata tezgahlarındaysa fiyat daha da yükseliyor. 500 TL'den başlayan fiyatlar 1400 TL'ye kadar çıkıyor. Kilo fiyatını fazla bulanlar için de bayram çikolataları tanesi 20 TL'den satışa çıkarıldı.

AA-20240614-34875867-34875862-ISTANBULLULARIN_KURBAN_BAYRAMI_HAZIRLIGI_SURUYOR

KURUYEMİŞ, LOKUM, TÜRK KAHVESİ CEP YAKTI...

Kuruyemiş fiyatları 200 ila 700 TL, lokum 140 ila 320 TL, Türk kahvesi 460 TL'den satılıyor.

BAKLAVA

GEÇEN BAYRAMDAN BU YANA YÜZDE 25 ZAMLANDI, BAKLAVANIN TADI KAÇTI

Baklavalık fıstığın kilosu son bir ayda 850 liradan 1300 liraya yükselince bayram öncesi baklavanın da tadı kaçtı. Baklavanın kilosu ise 1000 TL'yi aştı. Geçen bayramda kilosu 750 TL'ye satılan baklavanın kilosu Kurban Bayramı'nda yüzde 25 zamlandı.

M

"FİYATLAR UÇUK, AYAK UYDURMAKTA ZORLANIYORUZ"

Sözcü TV'ye konuşan bir vatandaş, "Biraz çerez aldım. 100 TL'lik bir avuç anca geliyor. Eskiden poşet poşet alıyorduk. Fiyatlar uçuk, ayak uydurmakta zorlanıyoruz" dedi.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşında son viraj! Yüzde 50 ilk kez gündeme geldi! Uzman isimden kök maaş açıklamasıEmekli maaşında son viraj! Yüzde 50 ilk kez gündeme geldi! Uzman isimden kök maaş açıklaması
Madeni 5 TL'nin piyasaya çıkış tarihi belli oldu!Madeni 5 TL'nin piyasaya çıkış tarihi belli oldu!
Borsa yatırımcı sayısında bir ay sonra ilk!Borsa yatırımcı sayısında bir ay sonra ilk!
Anahtar Kelimeler:
mısır çarşısı çikolata Türk kahvesi baklava alışveriş bayram şekeri bayram lokum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul boşaldı, Sivas doldu taştı

İstanbul boşaldı, Sivas doldu taştı

Madeni 5 TL'nin piyasaya çıkış tarihi belli oldu!

Madeni 5 TL'nin piyasaya çıkış tarihi belli oldu!

Özgür Demirtaş'tan asgari ücrete ara zam mesajı

Özgür Demirtaş'tan asgari ücrete ara zam mesajı

Borsa yatırımcı sayısında bir ay sonra ilk!

Borsa yatırımcı sayısında bir ay sonra ilk!

En düşük emekli maaşı için alınan karar ortaya çıktı

En düşük emekli maaşı için alınan karar ortaya çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.