Baklava, çikolata, lokum, kahve... Bayram alışverişi cep yaktı! Alışveriş poşetleri boş kaldı: 'Fiyatlar uçuk, ayak uydurmakta zorlanıyoruz'

Yüksek fiyatlar Kurban Bayramı alışverişlerini de vurdu. Bayramın vazgeçilmezleri çikolatada fiyatlar 500 TL'den başladı, baklavanın kilosu ise 1000 TL'yi aştı. Alım gücü düşen vatandaşların alışveriş poşetleri boş kaldı.

BAYRAM ÇİKOLATASI DA TANE İŞİ SATILMAYA BAŞLADI

Kurban Bayramı arifesinde son hazırlıklar tam anlamıyla yapılamadı.Mısır Çarşısı'nda bayram şekerinin en uygun fiyatı 240 TL başlıyor. Çikolata tezgahlarındaysa fiyat daha da yükseliyor. 500 TL'den başlayan fiyatlar 1400 TL'ye kadar çıkıyor. Kilo fiyatını fazla bulanlar için de bayram çikolataları tanesi 20 TL'den satışa çıkarıldı.

KURUYEMİŞ, LOKUM, TÜRK KAHVESİ CEP YAKTI...

Kuruyemiş fiyatları 200 ila 700 TL, lokum 140 ila 320 TL, Türk kahvesi 460 TL'den satılıyor.

GEÇEN BAYRAMDAN BU YANA YÜZDE 25 ZAMLANDI, BAKLAVANIN TADI KAÇTI

Baklavalık fıstığın kilosu son bir ayda 850 liradan 1300 liraya yükselince bayram öncesi baklavanın da tadı kaçtı. Baklavanın kilosu ise 1000 TL'yi aştı. Geçen bayramda kilosu 750 TL'ye satılan baklavanın kilosu Kurban Bayramı'nda yüzde 25 zamlandı.

"FİYATLAR UÇUK, AYAK UYDURMAKTA ZORLANIYORUZ"

Sözcü TV'ye konuşan bir vatandaş, "Biraz çerez aldım. 100 TL'lik bir avuç anca geliyor. Eskiden poşet poşet alıyorduk. Fiyatlar uçuk, ayak uydurmakta zorlanıyoruz" dedi.







