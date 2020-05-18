Baklava siparişleri rekor kırdı, üreticiler taleplere yetişemiyor

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayramın vazgeçilmez lezzeti baklavada sipariş yoğunluğu yaşanıyor. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bayramda misafir ağırlanamamasına karşın, hediye gönderimi ve ev tüketimi için taleplerin arttığı belirtiliyor. Türkiye ile özdeşleşen baklavaya yurt içinin yanı sıra dünyanın birçok bölgesinden de talep geliyor. Listenin ilk sırasında bu yıl da Ortadoğu ülkeleri yer alırken, baklava tartışmalarının yaşandığı Yunanistan ikinci, gurbetçilerin yoğunlukta olduğu Hollanda ve Almanya ise üçüncülüğü paylaştı. Adana’da 44 sene önce faaliyetlerine başlayan İzol Baklava ve Börek’in kurucusu Mehmet İzol, “Uzun süredir tam kapasite üretime devam ediyoruz ve siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Baklava siparişlerinde geçen seneye göre 5 kat artış var. Yıllardır sürdürdüğümüz eve servis baklava ve börek hizmetimiz bu yıl gelen taleplerle birlikte farklı bir boyut kazandı” dedi.

'BAKLAVADA PERAKENDE SATIŞTAKİ AÇIĞI EVE SERVİS KAPATIYOR'

Ramazan Bayramı’na kalan 10 6 günlük süreçte binlerce siparişin 81 ilde teslimatına devam edileceğini belirten Mehmet İzol, “Koronavirüs salgını nedeniyle gıda sektöründeki birçok firma zor günler geçirdi. Biz de Türkiye’nin dört bir yanındaki 80’nın üzerindeki şubelerimizde salgına karşı alınan tedbirler kapsamında müşteri kabul edemedik. Bu kısıtlamalar altında yıllardır sürdürdüğümüz evlere tepsi baklava ve börek servisini bu yıl yaptığımız kampanyalarla geniş bir kesime duyurduk. Şubelerin kapalı olduğu bu dönemde gelen yoğun talebe tüm kapasitemizle karşılık verirken şubelerimizi ve franchise yatırımcılarımızı mağdur etmedik.” ifadelerini kullandı.