Baldo, Osmancık, Luna çeltik alım fiyatları ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Merakla beklenen 6 Eylül 2021 Pazartesi Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmak için kamera karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan baldo çeşidi, osmancık çeşidi ve luna çeşidi fiyatlarını duyurdu. İşte ayrıntılar...

BALDO, LUNA, OSMANCIK ÇELTİK ALIM FİYATI NE KADAR?

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 TL, osmancık çeşidi için ton başına 4 bin 400 TL ve luna çeşidi için 4 bin TL alım fiyatı uygulanacağını belirtti.



