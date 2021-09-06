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Baldo, Osmancık, Luna çeltik alım fiyatları ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

06.09.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Eylül 2021 Pazartesi gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın açıklaması ile Türkiye'ye açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamaların sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeltik alım fiyatlarının ne kadar olacağını belirtti. İşte detaylar...

Baldo, Osmancık, Luna çeltik alım fiyatları ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Merakla beklenen 6 Eylül 2021 Pazartesi Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmak için kamera karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan baldo çeşidi, osmancık çeşidi ve luna çeşidi fiyatlarını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Baldo, Osmancık, Luna çeltik alım fiyatları ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

BALDO, LUNA, OSMANCIK ÇELTİK ALIM FİYATI NE KADAR?

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 TL, osmancık çeşidi için ton başına 4 bin 400 TL ve luna çeşidi için 4 bin TL alım fiyatı uygulanacağını belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Kabine Toplantısı
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