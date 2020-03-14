Balıkçı teknelerini el işçiliğiyle yapıyor! Siparişlere yetişemiyor

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Çerli Mahallesi'nde, 13 yaşında balıkçı teknesi yapan bir ustanın yanında çırak olarak işe başlayan Adem Atik, mesleğin tüm inceliklerini öğrendi, işinde önce usta, sonra patron oldu. Deniz kıyısına 3 kilometre uzaklıktaki evinin altında kurduğu atölyede balıkçı teknesi imal eden Atik, bugüne kadar çeşitli ebatlarda 300'den fazla tekne imal etti. Türkiye'ye yayılan ünü sayesinde İskenderun, Çanakkale, Giresun, Trabzon ve Samsun'dan siparişler alan Atik, talepleri karşılayamıyor. Atik, her yıl 4-12 metre arasında değişen 10 balıkçı teknesi ve özel gezinti tekneleri imal edip denize indiriyor.

'DAHA FAZLA YAPARIM AMA YER VE ÇIRAK SIKINTISI VAR'



Teknoloji kullanmadan keresteyle, ağaçtan tekneler yaptığını anlatan Adem Atik, "Siparişlerimiz var elimizde, özellikle balıkçı teknesine rağbet var. Özel tekne isteyen olursa onları da yapıyoruz. Yöremizde kestane ağacı daha bol, bu nedenle kestane ağacından tekne yapmayı tercih ediyoruz. Yılda ortalama 10 tane tekne yapabiliyorum. Daha fazla yaparım ama yer ve çırak sıkıntısı var. Burada imalat yapılan tekneler denize uzak, deniz kenarında yerimiz yok. Deniz kenarında yer olmuş olsa mevcut teknelere bakım onarım da olur, ama imkan yok" dedi.