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Balıkçılık av sezonu geldi... 1 Eylül itibarıyla kota uygulanmaya başlayacak

MynetX MynetX
21.08.2024 16:08
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçılık av sezonunun başlamasıyla beraber açıklama yaptı. Tarımsal Üretim Planlama Programı çerçevesinde 1 Eylül 2024-14 Nisan 2025 tarihleri arasında hamsi avcılığına kota uygulamasına başlanacak. Peki detaylar neler? İşte ayrıntılar...

Balıkçılık av sezonu geldi... 1 Eylül itibarıyla kota uygulanmaya başlayacak

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, genel balıkçılık sezonunun başlamasıyla Tarımsal Üretim Planlama Programı çerçevesinde 1 Eylül 2024-14 Nisan 2025 tarihleri arasında hamsi avcılığına kota uygulaması getirdi.

Toplam avcılık kota miktarı 400 bin ton olarak belirlendi. Av aracı ve tekne boyuna göre yapılacak kota dağıtımına başvurmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerinin son başvuru tarihi 6 Eylül 2024 oldu.

1 Eylül 2024 - 14 Nisan 2025 tarihleri arasında genel balıkçılık av sezonunda Tarımsal Üretim Planlama Programı çerçevesinde hamsi avcılığına kota uygulaması getirildi. Toplam avcılık kota miktarı 400 bin ton olarak belirlendi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "1 Eylül 2024 - 14 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan genel balıkçılık av sezonunda Tarımsal Üretim Planlama Programı kapsamında, hamsi avcılığına kota uygulaması getirilmiş olup, toplam avcılık kota miktarı 400 bin ton olarak belirlenmiştir. Balıkçı gemisi ruhsat tezkeresi sahibi tekneler için av aracı ve tekne boyuna göre yapılacak kota dağıtımına başvurmak isteyen balıkçı gemisi donatanlarının, son başvuru tarihi 6 Eylül 2024'tür. Kota başvurusunda bulunmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerinin, belirtilen tarihe kadar gerekli işlemleri tamamlamaları önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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kota balıkçılık
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