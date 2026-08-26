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Bank of America’dan kritik faiz tahmini: İndirim ne zaman gelecek?

Bank of Amerika, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin yeni tahminini açıkladı. Eylül ayında faizin sabit kalmasını bekleyen banka, ilk indirim için ekim ayını işaret ederken yıl sonu enflasyon beklentisini de paylaştı.

Bank of America’dan kritik faiz tahmini: İndirim ne zaman gelecek?
Sariye Nur Dönmez

Bank of Amerika Türkiye ekonomisine ilişkin yeni değerlendirmesini yayınladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ( TCMB) para politikasına yönelik beklentilerini paylaşan ABD’li banka, politika faizinde ilk indirim için ekim ayını işaret etti.

TCMB’nin bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlaması ve fonlama maliyetini yüzde 40’tan yüzde 37’ye indirmesinin ardından piyasaların odağı politika faizine çevrildi. İran Savaşı’nın ardından mart ayından bu yana faizi değiştirmeyen Merkez Bankası’nın indirim sürecine ne zaman başlayacağı yakından takip ediliyor.

Eylül ayında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurlu (PPK) toplantısı beklenirken, BofA’dan faiz politikasına ilişkin yeni bir tahmin geldi.

BofA, TCMB’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin öngörülerini paylaştı. Ekonomist Hande Küçük imzalı değerlendirmede, yüksek seyreden enflasyon beklentileri ile devam eden jeopolitik risklerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın doğrudan faiz indirimi konusunda hareket alanını sınırladığı belirtildi.

EYLÜL AYINDA FAİZİN SABİT KALMASI BEKLENİYOR

ABD’li banka, TCMB’nin eylül ayında yapılacak PPK toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor. BofA’nın tahminlerine göre eylül ayı enflasyonu, baz etkisinin de katkısıyla yüzde 30-30,5 aralığına gerileyecek.

Bank of America’dan kritik faiz tahmini: İndirim ne zaman gelecek? 1

EKİM AYI İÇİN 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM TAHMİNİ

BofA’ya göre TCMB, ekim ayında politika faizinde 100 baz puanlık indirime gidecek. Söz konusu adımla politika faizinin yüzde 36 seviyesine düşmesi bekleniyor.

Bank of America’dan kritik faiz tahmini: İndirim ne zaman gelecek? 2

Raporda 2027 yılına ilişkin tahminler de dikkat çekti. Bankanın 2027 yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 32 olurken, aynı dönem için enflasyon tahmini yüzde 26 seviyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bank of America TCMB faiz indirimi
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