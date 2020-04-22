FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bank of America'nın altın için 18 aylık fiyat hedefi 3 bin dolar

Bank of America'nın altın için 18 aylık fiyat hedefi 3 bin dolar

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.04.2020 10:44 | Son Güncelleme

Bank of America, ons altın için 18 aylık fiyat hedefini 3 bin dolara yükseltti. Michael Widmer ve Francisco Blanch'ın da aralarında bulunduğu analistlerin kaleme aldığı raporda, "GSYİH sert bir şekilde daraldıkça, mali harcamalar yükseldikçe ve merkez bankalarının bilançoları ikiye katlandıkça itibari paralar baskı altına girebilir. Yatırımcılar altını hedefleyeceklerdir" ifadeleri yer aldı.

Bank of America'nın altın için 18 aylık fiyat hedefi 3 bin dolar

Bank of America, ons altın için 18 aylık fiyat hedefini 3 bin dolara yükseltti. BofA'nın tahmini altında görülen rekor fiyatın yüzde 50'sinden daha fazla.

Bankanın "Fed altın basamaz" isimli raporunda, tüm dünyada politika yapıcıların koronavirüsten etkilenen ekonomileri desteklemek için çok yüksek miktarlarda mali ve parasal teşvikler verdiği hatırlatıldı.

Banka hedefini 2 bin dolardan 3 bin dolara yükseltti.

Michael Widmer ve Francisco Blanch'ın da aralarında bulunduğu analistlerin kaleme aldığı raporda, "GSYİH sert bir şekilde daraldıkça, mali harcamalar yükseldikçe ve merkez bankalarının bilançoları ikiye katlandıkça itibari paralar baskı altına girebilir. Yatırımcılar altını hedefleyeceklerdir" ifadeleri yer aldı.

BofA altının onsunun bu yıl ortalama 1,695 dolar, 2021'de ise ortalama 2,063 dolar olmasını bekliyor.

Altında rekor 1,921.17 dolar ile Eylül 2011'de görüldü. Bu yıl yüzde 11 yükselen değerli metal, Salı günü spot piyasada 1,678 dolardan işlem gördü.

BofA analistleri, güçlü dolar, finansal piyasalardaki volatilitenin düşmesi ve Hindistan ile Çin'deki düşük mücevher talebinin altın için engelleyici faktörler olabileceğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Tüketici güveninde yüzde 6 kayıpTüketici güveninde yüzde 6 kayıp
Devletten erken emeklilik müjdesi! Hem kadınlar hem erkekler...Devletten erken emeklilik müjdesi! Hem kadınlar hem erkekler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın, tahmin,

En Çok Okunan Haberler

Eski eşten çok iddia! Müge Anlı evli adamdan hamile mi?

Eski eşten çok iddia! Müge Anlı evli adamdan hamile mi?

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken mi yakalandı?

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken mi yakalandı?

Benzin ve motorinde büyük indirim

Benzin ve motorinde büyük indirim

Bakan Kurum duyurdu: Borçları 3 ay erteliyoruz

Bakan Kurum duyurdu: Borçları 3 ay erteliyoruz

Kamu çalışanları için 24 Nisan kararı

Kamu çalışanları için 24 Nisan kararı

Araç sahiplerini ilgilendiren haber! Tavsiye kararı alındı

Araç sahiplerini ilgilendiren haber! Tavsiye kararı alındı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Bodrum'da sahibinden satılık ada!

Bodrum'da sahibinden satılık ada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafik cezasını indirimli ödeyebilirsiniz! Cezayı ucuza kapatmak için...

Trafik cezasını indirimli ödeyebilirsiniz! Cezayı ucuza kapatmak için...

Karantinadaki vatandaşa devletten büyük destek! Borçlar erteleniyor...

Karantinadaki vatandaşa devletten büyük destek! Borçlar erteleniyor...

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği! 10 bin TL, 6 ay ödemesiz kredi...

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Brent petrolde ’10 doların ayak sesleri’

Brent petrolde ’10 doların ayak sesleri’

Hurma fiyatları 20 ile 150 TL arasında değişiyor

Hurma fiyatları 20 ile 150 TL arasında değişiyor

İstanbul'da pide fiyatları belli oldu

İstanbul'da pide fiyatları belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.