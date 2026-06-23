Banka devi şube ağını küçültüyor: 233 şube kapanacak

İngiltere’nin önde gelen finans kuruluşlarından Lloyds Banking Group, şube ziyaretlerindeki düşüş ve dijital bankacılığın hızla yaygınlaşması nedeniyle ülke genelinde yüzlerce şubesini kapatma kararı aldı. Ekonomimde yer alan habere göre süreç, bankanın dönüşüm planının önemli bir parçası olarak yürütülüyor.

233 ŞUBE KADEMELİ OLARAK KAPATILACAK

Açıklamaya göre, Lloyds, Halifax ve Bank of Scotland markaları altında faaliyet gösteren toplam 233 şube 2026 yılının sonuna kadar aşamalı şekilde kapatılacak. Kararda, müşteri davranışlarının değişmesi ve dijital bankacılığın yaygınlaşması etkili oldu.

DİJİTALLEŞME ŞUBE İHTİYACINI AZALTIYOR

Ekonomimde yer alan bilgilere göre, son yıllarda müşterilerin büyük bölümünün bankacılık işlemlerini mobil uygulamalar ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirmesi fiziksel şubelere olan ihtiyacı önemli ölçüde azalttı. Lloyds Banking Group, 2015’ten bu yana yaklaşık 1.600 şubesini kapatarak bankacılık yapısında ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdi. Ayrıca 2027’nin başında 12 şubenin daha kapatılmasının planlandığı ifade edildi.

YENİ HİZMET MODELİ DEVREDE

Şube kapanışlarının olası etkilerine karşı yeni bir hizmet modeli de devreye alınıyor. Ekonomimde yer alan habere göre, kapatılan bölgelerde 170’in üzerinde gezici “yerel bankacı” ile müşterilere yüz yüze destek sağlanmaya devam edilecek. Bunun yanı sıra, Postane ve PayPoint noktaları üzerinden alternatif bankacılık hizmetlerinin de sürdürüleceği bildirildi.

SEKTÖRDE DÖNÜŞÜM SİNYALİ

Finans çevreleri, bu adımı bankacılık sektöründe dijitalleşmenin hızlanması ve geleneksel şube bankacılığı modelinin dönüşmesi açısından önemli bir örnek olarak değerlendiriyor.