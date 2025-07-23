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Enpara duyurdu! İBAN numaraları bile değişecek: Talimatları yapmayan müşteri...

Enpara.com’un Enpara Bank A.Ş.’ye devri Eylül-Ekim aylarında tamamlanacak. Hesap numaraları aynı kalacak ancak IBAN’lar değişecek. Müşterilerin olası aksaklıkları önlemek için önceden talimat vermesi gerekiyor.

Enpara duyurdu! İBAN numaraları bile değişecek: Talimatları yapmayan müşteri...
Çiğdem Sevinç

Cumhuriyet'in haberine göre, Enpara.com’un QNB Bank A.Ş. bünyesinden ayrılarak Enpara Bank A.Ş.’ye devri eylül-ekim aylarında tamamlanacak. Devir sonrası hesap numaraları aynı kalacak olsa da IBAN’lar değişecek. Banka, olası aksaklıkların önüne geçmek amacıyla müşterilerin devir öncesinde gerekli talimatları vermesi gerektiğini açıkladı.

Enpara duyurdu! İBAN numaraları bile değişecek: Talimatları yapmayan müşteri... 1

2012 yılından bu yana QNB Bank A.Ş. çatısı altında hizmet veren Enpara.com, QNB Group (Q.P.S.C.) bünyesinde kurulan Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Sürecin tamamlanmasıyla banka kodu değişeceği için IBAN bilgileri güncellenecek.

MÜŞTERİLERİN YAPMASI GEREKENLER

Enpara.com, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devir sonrasında sizden yeni IBAN’larınızı size düzenli para gönderen kişilerle hızlıca paylaşmanızı bekleyeceğiz. Ancak devir sonrasında güncel IBAN’larınız yerine hala eski IBAN’larınıza (yani QNB Bank’a) EFT veya SWIFT (yabancı para transferi) gönderen kişiler de olabilir. Bu durumun yaratacağı olası aksaklıkların önüne geçmek için devir tarihi öncesinde talimat vermeniz durumunda, QNB Bank kendisine gelen bu hatalı transferleri ilgili düzenlemeler çerçevesinde Enpara Bank’taki hesabınıza 90 gün boyunca otomatik olarak ücretsiz aktaracaktır, aksi takdirde gelen EFT ve SWIFT transferleri QNB Bank tarafından göndericiye iade edilecektir.

Enpara duyurdu! İBAN numaraları bile değişecek: Talimatları yapmayan müşteri... 2

Söz konusu talimatı devir tarihinden yaklaşık bir ay önce cep şubemiz üzerinden verebileceğinizi ve bu konuyla ilgili size ayrıca hatırlatma yapacağımızı bilmenizi isteriz. QNB Bank’taki eski IBAN’ınıza gelmesi muhtemel FAST ve Havale işlemlerinde ise göndericiye işlem anında hatalı IBAN girildiğine dair bilgi verme imkanı olduğu için bu işlemler QNB Bank tarafından otomatik olarak reddedilecektir, vereceğiniz talimat bu işlemler için geçerli olmayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
banka IBAN qnb finansbank
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