Banka hesabı nasıl açılır? Bireysel banka hesabı açmak için gerekenler nelerdir?

Temel finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi ve özellikle maaşların yatırılıp çekilmesi için gerekli olan bireysel banka hesabı neredeyse herkes tarafından kullanılmaktadır. Vadesiz banka hesabı sayesinde para çekme ya da yatırma işlemleri kolaylaşırken, bu hesabın açılması için kimlik ile şubelere başvurulması yeterlidir. Günümüzde online bankacılık üzerinden de istenilen bankada bireysel hesap açılması mümkündür.

Bireysel Banka Hesabı Nedir?

Banka hesabı, en basit tanımı ile bir banka tarafından müşteri için oluşturulan finansal hesaptır. Ancak banka hesaplarının farklı türleri bulunmaktadır. Bunların en sık kullanılanlarından biri ise bireysel banka hesabıdır. Çoğu ülkede bireysel banka hesabı açma yaşı minimum 18’dir. Ancak kimi durumlarda 18 yaşının altındaki bireylerin, ailelerinin onayı ve imzası ile banka hesabı açmaları da mümkündür.

Bireysel banka hesabı sahibi olan kişiler, para yatırıp çekebilmekte ya da hesaplar arası aktarım gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca maaşların yatırılması ve çekilmesi için de bireysel banka hesapları kullanılmaktadır. Bu bağlamda da iki ayrı banka hesabı türü akıllara gelmektedir. Bunların biri vadeli diğeri ise vadesiz banka hesabı seçeneğidir. Vadeli banka hesabı, yatırılan paranın faiz ile kar getirmesi hedeflendiği zaman tercih edilmektedir. Ancak vadesiz banka hesabı, diğer tüm işlemlerin rahatlıkla yapılabildiği ve en çok kullanılan bireysel banka hesabı türüdür.

Herhangi bir bankada bireysel banka hesabı açılması için bu bankaya kimlik ile başvurulması yeterli olmaktadır. Dolayısıyla banka hesabı açma süreci oldukça basit bir şekilde ilerlemektedir. Kişilerin banka hesabı açmak için kullanabildikleri başvuru yolları ise aşağıdaki gibidir;

İlgili bankanın şubelerine başvurulması

Hesap açılacak olan bankanın mevcut online bankacılık kanalının kullanılması

Bazı bankalarda geçerli olan kurye/ çalışan ile belgelerin iletilmesi ve müşteriler tarafından bu belgelerin imzalanması yöntemi

Geçerli opsiyonlardan biri olan uzaktan bankacılık yöntemi kapsamındaki görüntülü görüşme yolu üzerinden başvurunun tamamlanması

Bireysel Banka Hesabı Açmak İçin Gerekenler

Banka hesabı açmak için gerekli belgelere, özellikle ilgili bankanın şubelerinden birine başvurulacağı zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda “bankada hesap açmak için ne gereklidir?” sorusu, aşağıdaki maddeler ile yanıtlanabilmektedir;

Kişiye ait kimlik belgesi

Hesap açmak isteyen kişinin adres bilgisi

Bireyin iletişim numarası

Bankada hesap açmak için yukarıda sıralanan temel belgeler ile şubeye başvuran kişiler, bu süreçte bazı belgeleri de imzalamaktadır. Şubedeki çalışanlar tarafından müşterilere imzalamaları üzere sunulan bu belgeler, günümüz şartlarında online bankacılık üzerinden de onaylanabilmektedir. Söz konusu bu belgeler ise aşağıdaki gibidir;