Banka hesabınıza bir anda milyonlarca lira para gelebilir... Sakın çekmeyin! O detay her şeyi değiştirebilir

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşayan bir vatandaş doğal gaz faturasını ödemek için mobil uygulamaya girip bakiyesini gördüğünde şoke olmuştu. Hesabına tam 23 milyon 16 bin 393 TL geldiğini görmüştü. Bankaya durumu bildirdikten sonra parayı iade etmişti. Yaşanan bu ilginç olay, dikkat çeken bir uyarıyı da beraberinde getirdi. Uzmanlar kimden geldiği belli olmayan paralarla ilgili uyarıda bulunurken sonrasında yapılacakları da adım adım anlattı. İşte dolandırıcıların yeni yöntemi ve yapılması gerekenler...

CNN Türk'te yer alan habere göre; özellikle son yıllarda sosyal medya platformları ve çevrim içi bahis siteleri dolandırıcıların hedefinde. İşte bu nedenle kullanıcıların dikkatli olması şart. Özellikle de kimden geldiği belli olmayan paralar konusunda.

ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR

Eğer hesabınıza hiç beklemediğiniz bir yerden yüklü bir miktarda para geldiğini görürseniz bu durum sandığınızdan çok daha tehlikeli olabilir.

Konuyla ilgili konuşan avukat Fatma Kübra Karaoğulları, "Hesaptan para çekildiyse, örneğin internet bankacılığına girip bir havale EFT işlemi yapıldıysa artık bu kişinin hesabına giren o paradan habersiz olmadığı kabul görmüyor" dedi.

FARKINDA OLMADAN DOLANDIRICILIK SUÇUNA KARIŞMIŞ OLABİLİRLER

Eğer gelen parayı sizi arayan kişilerin yönlendirdiği hesaba gönderirseniz hiç farkında olmadan bir dolandırıcılık suçuna karışmış olabilirsiniz. Peki, kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlara karışma riskiyle karşı karşıya olanların nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?

"HESABA KİMDEN GELDİĞİ BELLİ OLMAYAN YÜKSEK MEBLAĞLI BİR PARA GELDİĞİNDE HEMEN HABER VERMEK GEREK"

Bununla ilgili avukat Fatma Kübra Karaoğulları "Kişinin hesabına kendisine ait olmayan bir para geçtiğinde hele ki bu bir de yüksek meblağlı bir para ise muhakkak hem bankasına hem de kolluk birimlerine, mümkünse savcılığa bildirimde bulunarak bu paranın akıbetinin araştırılması ve sahibine iadesi için bir vatandaş olarak yükümlülüğünü yerine getirmesi önem arz ediyor. Bu ilerleyen aşamalarda böyle bir kaydın savcılığa böyle bir kaydın banka içerisine düşmüş olması da bu kişi hakkında bir soruşturma başlatıldığında kendisinin masumiyetine karine oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.