Banka müşterilerinin normal şartlarda belirli bir başvuru sürecini tamamlayarak kredi çekmeleri mümkündür. Ancak günümüzde popülerliğini koruyan hizmetler arasında yer alan nakit avans seçeneği ile banka müşterilerinin herhangi bir dosya işlemiyle uğraşmadan kredi çekmeleri söz konusudur. Bu yöntemle direkt olarak ATM’lere gidilmesi ve kullanılan kredi kartından nakit çekim yapılması mümkündür. Bankaların müşterilerine kart limiti gibi faktörlere bağlı olarak belirli bir limitle sunduğu nakit avans seçeneği doğrudan aktif durumdaki hesaba ait karta tanımlanır. Dolayısıyla banka kartından nakit avans çekme işleminin mevcut olup olmadığı üzerine detaylı bilgi aktarılması gerekir.

Banka kartından nakit avans çekmek mümkün müdür?

Nakit avans olarak adlandırılan alternatif kredi seçeneği günümüzde pek çok kişi tarafından rağbet görür. Günlük faiz işletildiği için geri ödemesi standart krediye göre daha yüksek olsa da nakit avansın aniden ortaya çıkan para ihtiyacını karşılamada kişilere avantaj sağladığı bilinir. Bu nedenle nakit avansın nasıl kullanıldığını merak eden banka müşterilerine çeşitli açıklamalar aktarılmalıdır. Özellikle “Banka kartından nakit avans çekilebilir mi?” diyen kişilerin sorularını açıklığa kavuşturacak olan detaylı bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Günümüzde nakit avansın standart, faizsiz veya taksitli gibi çeşitlerinin mevcut olduğu bilinir.

Bu nakit avans seçeneklerinin ortak yönü kredi kartına tanımlanan hizmetler arasında yer almasıdır.

Yani ATM’den nakit para çekimi yapmak üzere kullanılacak olan temel araç kredi kartıdır.

Aniden nakit ihtiyacı oluşan bir kişinin bu limitten yararlanabilmesi amacıyla kredi kartını kullanması gerekir.

Herhangi bir bankamatiğe gidip kredi kartıyla işleme başlayan kişiler nakit avans limitinden para çekebilir.

Banka kartı ile nakit avans çekilir mi?

Nakit avans seçeneklerinin çeşitlendirilmesi ile birlikte banka kartı aracılığıyla bu hizmetten yararlanmanın mümkün olup olmadığının sorgulandığı görülür. Ancak bankaların güncel açıklamaları da incelendiği zaman nakit avans limitinin kredi kartına tanımlandığı anlaşılır. Dolayısıyla kredi kartına özgü bir limit seçeneği olan nakit avansın banka kartından çekilmesi mümkün değildir.

Müşterisi olduğu bankada hesabı bulunan ve bu hesabına tanımlı olan kredi kartını alıp ATM’lere giden kişiler ise kolaylıkla nakit avans limitlerini kullanabilir. Buna ek olarak günümüzde bankaların internet sayfalarından, mobil bankacılık uygulamalarından veya direkt olarak bankamatiklerden nakit avans hizmetinin kullanılabildiği hatırlatılmalıdır. Kredi kartı aracılığıyla kullanılabilen nakit avansın limiti ise bankadan bankaya değişkenlik gösterebilirken 5.000 TL olabildiği gibi 20.000 TL’yi de bulabilir.

Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. İlgili konularda detaylı bilgi için lütfen bankanıza danışınız.





