Banka kredi faizleri aldı başını gitti! Ev ve araba hayali başka bahara... 400 bin TL kredinin geri ödemesi 1 milyon TL'yi aştı, aylık taksit ise 30 bin TL

Banka kredilerinin aylık ödemesi dudak uçuklatıyor. 400 bin liralık taşıt kredisinin 36 aylık taksit ödemesi 30 bin liraya dayandı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla otomobil piyasasında bir atış yaşanması beklenirken, yüzde 6'ya dayanan faiz oranları yüzünden vatandaşın araç yenileme hayali başka bahara kaldı. Konut kredilerinde de durum çok farklı değil. Bankaların 10-12-15 yıllık verdiği konut kredilerinde de faiz oranları yüzde 3 seviyesine geldi. İşte detaylar...

