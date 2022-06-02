Banka kredilerine şikayet yağıyor! BDDK açıkladı! İşte detaylar…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) geçtiğimiz yıl 200 bine yakın şikayet geldi. Şikayetlerin odağında ise krediler yer alıyor. BDDK’nın 2021 yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre; geçen yıl BDDK’ya intikal eden 198 bin 626 şikayet başvurusunun yüzde 29.2’sini bireysel krediler, yüzde 18.8’ini banka ve kredi kartları ve yüzde 14.1’ini mevduat/katılım fonu işlemleriyle ilgili sorunlar oluşturdu.

KARTLAR İKİNCİ SIRADA

2021 yılında bireysel krediler konusunda 58 bin 42, banka ve kredi kartları konusunda 37 bin 316 adet şikayet geldi. Toplam şikayet sayılarında bir önceki yıla göre düşüş olduğu gözlemlense de özellikle banka dışı kuruluşlar, alternatif dağıtım kanalları ve müşteri sırrının ifşası konulu şikayetlerin 2020 yılına göre ciddi artış gösterdiği tespit edildi. Bununla birlikte, kurum çağrı merkezine gelen arama sayıları önceki yıla göre yüzde 42.6 azaldı ve 2021 yılında kurum çağrı merkezine 139 bin 475 adet arama geldi.

PARA CEZASI DA VERİLDİ

Şikayetlere paralel denetim faaliyetleri kapsamında 2021 yılında 247 adet rapor hazırlandı, 200 adet müzekkere kurul gündemine alındı ve yapılan denetimler neticesinde 200 adet kurul kararı alındı. Buna göre; toplamda bankalara 61 milyon 126 bin 869 lira idari para cezası uygulandı.



